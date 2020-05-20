Сегодня тюменцы празднуют День рождения джинсов

20 мая день рождения празднует незаменимая вещь любого гардероба – джинсы.

Первые джинсы были выпущены в 1850 году в США. Изначально джинсы были рабочей одеждой, так как для их изготовления использовалась парусина и огромное количество карманов. Всеобщую популярность джинсы получили после выхода фильма «Гигант» Джеймса Дина в 1950-х годах. А первая женская модель появилась только в 1980 году.

Так как джинсы сейчас присутствуют даже в классических луках мы поинтересовались у тюменцев могут ли они обойтись без джинсов в своем гардеробе?

Инесса Хамидуллина, визажист: «Да, я прекрасно могу обходиться без джинсов! Я достаю джинсы исключительно для леса, чтобы комары не прокусили, или на дачу. Если комаров нет, я надену не джинсы, а что-то типа сарафана. Считаю джинсы одеждой «для того, чтобы ходить за картошкой». Из брюк предпочитаю хлопковые легкие либо красивые вельветовые брюки. Джинсы – рабочая одежда».

Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья»: «До 19 лет я вообще не носила брюки, и джинсы тоже. Но потом они все же появились, и представить сейчас свою жизнь без них сложно. И хотя юбки и платья все равно составляют большую часть моего гардероба, но место паре джинсов все же нашлось. Это демократичный, удобный вариант одежды, без которого не обойтись в нашей активной жизни».

Светлана Раца, владелица бизнес-отеля «Евразия»: «Можно ли обойтись без джинс (или джинсов – как правильно?) в гардеробе? Конечно, за джинсами справедливо закрепилось амплуа рабочей одежды. Но мир наш так гибок и лоялен, что можно увидеть вполне себе костюм на выход из джинсовой ткани, причём разных расцветок. Юбки, сарафаны из джинсы очень стильно смотрятся с белыми блузками. И даже сами джинсы бывают таких интересных фасонов, что вполне подходят для офиса, кино и похода в кафе с друзьями, а не только для работы в саду. Единственное ещё сохранившееся для меня табу – в джинсах в классический театр не стоит идти, пусть это останется консервативным явлением, в театр мы пойдём в платье».

Константин Драгомирецкий, стоматолог-хирург семейной стоматологии «Доктор Альбус»: «Качественная джинсовая вещь долговечна и стоит своих денег. При современном ритме жизни мне нравятся джинсы за их долговечность и неприхотливость. На мой мужской взгляд, это практически идеальная одежда. Испачкал – кинул в машинку, а после стирки их можно погладить, а можно и нет. Где-то читал, что джинсы изначально задумывались как рабочая одежда, но стали пользоваться популярностью среди населения. Думаю, отсюда и долговечность с неприхотливостью. Подобрать идеальную пару джинсов – верный путь найти свой уникальный стиль. Классические джинсы подходят практически на все случаи жизни. А мне они нравятся еще со школы. Были времена, когда было модно носить широкие штаны. Так вот, у меня были джинсовые широкие штаны. Когда-то в детстве я сделал выбор в пользу джинсов, и этот выбор не меняется до сих пор. Для меня это простая, понятная и удобная вещь. Скорее всего, джинсы навсегда останутся в моем гардеробе».

Анастасия Дробышева, дизайнер интерьеров, многодетная мама: «Джинсы... Я спокойно живу без них почти 8 лет. Полёт нормальный! Однажды я проходила марафон женственности, после которого полюбила длинные платья и юбки. А из старых джинсов у меня получилась отличная сумка для дочери».

Наталия Ситова, директор интернет-портала «Детки!»: «Зимой, весной и осенью точно не могу без джинсов. Для меня это оптимальный вариант. Во-первых, в офисе у нас нет дресс-кода, а в них очень удобно. Во-вторых, я много езжу за рулем, запрыгивать в машину и выпрыгивать из нее в джинсах очень комфортно. А вот летом я могу легко обойтись без них – у меня много платьев, сарафанов, которые летом в приоритете».

Дмитрий Хандюков, видеограф: «На самом деле могу обходиться без джинсов, так как моя работа не располагает к ношению джинсов».

Надежда Бабулина, блогер, психолог: «Могу обходиться вполне без джинсов, больше люблю брюки. Но джинсы сейчас настолько универсальны и удобны, что ношу их практически через день».

Кстати, в 2020 году эти брюки празднуют 147-ю годовщину.