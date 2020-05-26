2020-05-26T10:04:42+03:00
Происшествия

Пока все спали. В Тюмени ночной ураган валил деревья

По прогнозам синоптиков, сильный ветер ожидается и сегодня [фото], [видео]
Вадим Бегун
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В Тюмени ночной ураган повалил деревья. Фото - Евгения Иванилова.В Тюмени ночной ураган повалил деревья. Фото - Евгения Иванилова.
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В Тюмени сегодня, 26 мая, ночью бушевал ураганный ветер. Свою силу он стал набирать еще накануне вечером. Примерно в 21.00 началась гроза.

Штормовой ветер стал причиной поваленных деревьев не только в городе, но и на трассах. Так, например, на дороге, которая ведет к Нижней Тавде, водителям самим пришлось разгребать завал, который образовался от падения сразу нескольких деревьев.

Трасса Тюмень - Нижняя Тавда. Фото - "ЧС Тюмень".

Трасса Тюмень - Нижняя Тавда. Фото - "ЧС Тюмень".

На улице 50 лет Октября было не так страшно: ветру всего лишь удалось прокатить мусорный бак. Это случилось рядом с KFC.

Судя по фотографиям и видео, выложенным очевидцами в социальных сетях, можно сделать вывод, что ветер не смог натворить ничего ужасного. Однако опасность сохраняется.

Ураган в Тюмени.

Фото - «Тюмень | Регион-72».

Фото - «Тюмень | Регион-72».

Так, по прогнозам тюменских метеорологов, сегодня также ожидаются неблагоприятные погодные условия: днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В этот день будет дуть западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 9 – 14 метров в секунду. В отдельных районах его порывы достигнут 16 – 21 метра в секунду.

Дерево упала у дома №26 по улице Геологоразведчиков. Фото - Анастасия Козырева.

Дерево упала у дома №26 по улице Геологоразведчиков. Фото - Анастасия Козырева.

– Возможно возникновение происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения (повреждение линий связи и электропередачи), падение деревьев, слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений, подтопление территорий, – предостерегает пресс-служба администрации города Тюмени.

Рабочие с раннего утра разгребают завалы. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Рабочие с раннего утра разгребают завалы. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что в связи с этим необходимо организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, а также обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.

Штормовой ветер в Тюмени 25.05.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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