2020-05-18T16:28:53+03:00
Недвижимость

Ипотека с господдержкой: как получить?

Потребность в жилье является базовой потребностью любого человека
Вадим Бегун
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Ипотека с господдержкой — как получить? Фото - Уральский банк реконструкции и развития.Ипотека с господдержкой — как получить? Фото - Уральский банк реконструкции и развития.
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Потребность в жилье является базовой потребностью любого человека. По данным исследовательского агентства НАФИ, около 40% россиян нуждаются в улучшении жилищных условий – практически каждый второй гражданин РФ.

Однако далеко не каждый может позволить себе купить квартиру не прибегая к жилищному займу. Но и к ипотеке граждане подходят с осторожностью: многие не уверены, смогут ли они потянуть долгосрочный кредит в условиях нестабильности.

Чтобы облегчить покупку нового жилья, до недавнего времени можно было воспользоваться льготными ипотечными программами: семейной, сельской или так называемой «Дальневосточной» ипотекой и т. д. Но, чтобы воспользоваться этими предложениями, необходимо было подпадать под ряд условий.

Весной 2020 года в России была запущена программа льготной ипотеки с госучастием под 6,5% годовых, воспользоваться которой может любой гражданин РФ, вне зависимости от количества детей и места проживания.

Заявку на льготную ипотеку можно оформить в ряде российских банков. В Тюмени в том числе такой жилищный заём предоставляет Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). Директор дивизиона «Западная Сибирь» УБРиР Владислав Самойлов рассказал о подробностях новой программы.

Кто может воспользоваться ипотекой с госучастием

Воспользоваться предложением может любой гражданин РФ в возрасте от 21 года до 65 лет. Ограничений по семейному статусу, наличию детей нет. Потенциальный заемщик также должен соответствовать стандартным требованиям банка: иметь постоянное место работы с текущем стажем не менее 3 месяцев, для ИП – от 12 месяцев работы, либо клиент должен иметь пенсию за выслугу лет или по старости. Ежемесячный доход заемщика должен составлять не менее 12,1 тысячи рублей.

Требования для приобретаемой жилплощади

Льготную ипотеку можно оформить на квартиру в строящемся или сданном в эксплуатацию новом многоквартирном доме.

У кого можно приобрести квартиру

Квартиру в строящемся доме можно приобрести у аккредитованных застройщиков по договорам участия в долевом строительстве либо у юридических лиц (за исключением инвестиционных фондов, в том числе их управляющих компаний) по договорам уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве. Жилье в доме, введенном в эксплуатацию, можно приобрести у аккредитованных застройщиков по договорам купли-продажи.

Ставка, сумма и сроки

Согласно условиям акции, максимальная сумма кредита для жителей Тюмени составляет 3 млн рублей. Взять ипотеку клиент может на 5, 10, 15, 20 и 25 лет. При этом первоначальный взнос при покупке жилья начинается от 20% от стоимости объекта.

Кроме того, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил уникальное предложение: клиент может воспользоваться ипотекой по сниженной ставке – 5,99% годовых.

Ипотека сегодня находится под пристальным вниманием общественности, особенно после объявления правительства о запуске льготной ипотечной программы. Для одних недвижимостьэто надежное и долгосрочное вложение средств, для другихдавно желаемый собственный «уголок». Мы же помогаем людям получить средства для достижения их целей и реализовать их мечты. Сегодня благодаря поддержке государства банк предлагает своим клиентам в рамках акции подать заявку на ипотеку с годовой ставкой от 5,99%, это даже ниже обозначенной в льготной ипотечной программе, – отметил Владислав Самойлов.

Подать заявку на ипотеку можно в офисе банка или на сайте.

Программой льготной ипотеки с госучастием можно воспользоваться до 1 ноября 2020 года. Это отличная возможность для тех, кто хотел улучшить свои жилищные условия, но еще не решился, оформить ипотеку под минимальный для жилищного рынка процент.

Уральский банк реконструкции и развития, лицензия ЦБ РФ № 429 от 06.02.2015.

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