Мастерская классического костюма о моде как о бизнесе

Если бы мода не была бизнесом, никто бы ею не занимался. Мода всегда ассоциируется с творчеством. Ведущие в этом направлении бизнеса эксперты знают, что самые устойчивые конгломераты основывались или начинали с этого. Красивый бизнес может быть не только эстетическим наслаждением для владельца, но и успешным, прибыльным, это доказывают списки Forbes, чьи рейтинги содержат в первых десятках строчек фамилии владельцев компаний из fashion-индустрии.

В истории России множество упоминаний о купцах и ремесленниках, выстроивших свои империи на моде. История мануфактурного производства «Мастерская Классического Костюма», находящегося сейчас на Смоленской набережной в Москве, как раз об этом, об успехе, за которым уже более двух десятилетий следует большая семья основателей с работниками и непоколебимая свита преданных клиентов. Своим главным отличительным аспектом они выбрали вариативность предложения, в результате чего стали реализовывать идеи своих клиентов. Акценты расставлены на изделия из кашемира, крокодиловой кожи и, безусловно, классический мужской и женский костюмы.

Тернистый путь становления и роста бренда неизбежно подводил к изменениям, увеличению масштабов, смене локаций. Изменениям подверглись принципы работы, при этом основной штат сотрудников работает до сих пор. Только представьте, в бутик-ателье работает портной, первый поверивший в мечту основательницы, в скором времени он будет праздновать 25 лет работы в компании.

О процессе производства качественных вещей и отношении к моде как к бизнесу рассказала генеральный директор компании и основательница бренда Алена Лейнер.

– Процесс осознания ориентиров бизнеса стал для нас переломным моментом. Этот период перехода от творческой составляющей к бизнес-концепции в компании переживали годами. Ранее нашей стратегией в бизнесе были принципы, являющиеся основными для любого творческого коллектива. Мы шили вещи, думая только о качестве, технологиях и о том, как понравиться клиенту. Не сильно задумываясь о завышенной себестоимости, производственных расходах, мы импортировали все только самое дорогое и по определению лучшее для производства наших изделий. Соблюсти тот же уровень качества и привести к снижению расходы для получения прибыли оказалось задачей не из легких.

Ткани, представленные в коллекциях уникальны.

– У нас сложились прекрасные отношения со многими владельцами фабрик в Великобритании и Италии, которые прислушиваются к нашим советам в производстве будущих коллекций. Российский рынок особенный, благодаря климатическим условиям и за счет сложившегося ментального отношения к моде. Для меня бренд Mastersuit (бутик-ателье «Мастерская Классического Костюма». - Прим. редакции) – ежедневная работа, процесс производства изделия из благородного волокна. Создание одного изделия из уникальных и деликатных в обработке материалов – сложный процесс. Всё начинается с эскиза, далее разрабатываются технологические карты, прорабатываются детали, делаются образцы (которых зачастую недостаточно в единственном числе), пока мы получим необходимый достойный результат. Когда образец одобрен, изготавливается оригинальное изделие, и только тогда его можно представить клиентам. Порой изделие терпит колоссальные изменения, прежде чем наконец запускается в производство и становится частью регулярной коллекции.

В чем успешность бренда – в его истории, в умении отвечать клиентским предпочтениям или в умении рисковать?

Важное отличие успешного fashion-бизнеса – это его быстрота реакции на изменения в мире. Неожиданные изменения бесконтактного обслуживания не стали для бренда обстоятельствами непреодолимой силы.

– Мы давно разрабатывали онлайн-систему обслуживания клиентов, понимая их занятость и удаленность от резиденции, как и удаленность от столицы в целом. Наши клиенты живут в различных частях света, порой это являлось препятствием для заказа. Карантинные меры лишь подтолкнули нас к более быстрому вводу в эксплуатацию. С вводом уникальной услуги – виртуальной примерочной, онлайн-работы стилиста и заказа клиентом изделий через мобильное приложение – мы надеемся сэкономить время клиента и расходы на сервис, который станет только лучше, – так комментирует один из руководителей организации, сын основательницы Паласиос-Фернандес Антонио Робертович обстоятельства для бизнеса в связи с пандемией.

Попробовать новый сервис онлайн можно уже сегодня на сайте www.mastersuit.ru, приложение будет представлено в скором времени.