2020-05-15T14:41:12+03:00
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Мастерская классического костюма о моде как о бизнесе

Если бы мода не была бизнесом, никто бы ею не занимался
Вадим Бегун
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Мастерская классического костюма о моде как о бизнесе. Фото - Мастерская Классического Костюма.Мастерская классического костюма о моде как о бизнесе. Фото - Мастерская Классического Костюма.
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Если бы мода не была бизнесом, никто бы ею не занимался. Мода всегда ассоциируется с творчеством. Ведущие в этом направлении бизнеса эксперты знают, что самые устойчивые конгломераты основывались или начинали с этого. Красивый бизнес может быть не только эстетическим наслаждением для владельца, но и успешным, прибыльным, это доказывают списки Forbes, чьи рейтинги содержат в первых десятках строчек фамилии владельцев компаний из fashion-индустрии.

В истории России множество упоминаний о купцах и ремесленниках, выстроивших свои империи на моде. История мануфактурного производства «Мастерская Классического Костюма», находящегося сейчас на Смоленской набережной в Москве, как раз об этом, об успехе, за которым уже более двух десятилетий следует большая семья основателей с работниками и непоколебимая свита преданных клиентов. Своим главным отличительным аспектом они выбрали вариативность предложения, в результате чего стали реализовывать идеи своих клиентов. Акценты расставлены на изделия из кашемира, крокодиловой кожи и, безусловно, классический мужской и женский костюмы.

Тернистый путь становления и роста бренда неизбежно подводил к изменениям, увеличению масштабов, смене локаций. Изменениям подверглись принципы работы, при этом основной штат сотрудников работает до сих пор. Только представьте, в бутик-ателье работает портной, первый поверивший в мечту основательницы, в скором времени он будет праздновать 25 лет работы в компании.

О процессе производства качественных вещей и отношении к моде как к бизнесу рассказала генеральный директор компании и основательница бренда Алена Лейнер.

Процесс осознания ориентиров бизнеса стал для нас переломным моментом. Этот период перехода от творческой составляющей к бизнес-концепции в компании переживали годами. Ранее нашей стратегией в бизнесе были принципы, являющиеся основными для любого творческого коллектива. Мы шили вещи, думая только о качестве, технологиях и о том, как понравиться клиенту. Не сильно задумываясь о завышенной себестоимости, производственных расходах, мы импортировали все только самое дорогое и по определению лучшее для производства наших изделий. Соблюсти тот же уровень качества и привести к снижению расходы для получения прибыли оказалось задачей не из легких.

Ткани, представленные в коллекциях уникальны.

У нас сложились прекрасные отношения со многими владельцами фабрик в Великобритании и Италии, которые прислушиваются к нашим советам в производстве будущих коллекций. Российский рынок особенный, благодаря климатическим условиям и за счет сложившегося ментального отношения к моде. Для меня бренд Mastersuit (бутик-ателье «Мастерская Классического Костюма». - Прим. редакции) – ежедневная работа, процесс производства изделия из благородного волокна. Создание одного изделия из уникальных и деликатных в обработке материалов – сложный процесс. Всё начинается с эскиза, далее разрабатываются технологические карты, прорабатываются детали, делаются образцы (которых зачастую недостаточно в единственном числе), пока мы получим необходимый достойный результат. Когда образец одобрен, изготавливается оригинальное изделие, и только тогда его можно представить клиентам. Порой изделие терпит колоссальные изменения, прежде чем наконец запускается в производство и становится частью регулярной коллекции.

В чем успешность бренда – в его истории, в умении отвечать клиентским предпочтениям или в умении рисковать?

Важное отличие успешного fashion-бизнеса – это его быстрота реакции на изменения в мире. Неожиданные изменения бесконтактного обслуживания не стали для бренда обстоятельствами непреодолимой силы.

Мы давно разрабатывали онлайн-систему обслуживания клиентов, понимая их занятость и удаленность от резиденции, как и удаленность от столицы в целом. Наши клиенты живут в различных частях света, порой это являлось препятствием для заказа. Карантинные меры лишь подтолкнули нас к более быстрому вводу в эксплуатацию. С вводом уникальной услуги – виртуальной примерочной, онлайн-работы стилиста и заказа клиентом изделий через мобильное приложение – мы надеемся сэкономить время клиента и расходы на сервис, который станет только лучше, – так комментирует один из руководителей организации, сын основательницы Паласиос-Фернандес Антонио Робертович обстоятельства для бизнеса в связи с пандемией.

Попробовать новый сервис онлайн можно уже сегодня на сайте www.mastersuit.ru, приложение будет представлено в скором времени.

Мастерская классического костюма.Бутик-Ателье MASTERSUIT это закрытый клуб - визиты клиентов строго расписаны на месяц вперед. Каждая модель, будь то классический мужской или женский костюм, вечерняя или верхняя одежда, изделия из меха и экзотической кожи, создается по индивидуальным меркам заказчика. В трехэтажной резиденции располагаются просторные примерочные, зал для конфиденциальных визитов с баром. К каждому сезону ателье формирует заказ на 4000 различных тканей лучшим производителям. MASTERSUIT - это единственный модный дом в Москве, где конструктор, не просто приезжают на гастроли , а постоянно работают для столичных клиентов. За 23 года работы в Москве бренд обрел 15 тысяч постоянных клиентов. Ставшие уже традиционными дегустационные и бизнес-вечера, проводимые в резиденции стали одной из популярных культурных мероприятий столицы, где можно получить не только ценные советы портных и консультацию по стилю, крою и тканям от истинных знатоков или доверить профессионалам создание своего гардероба, но и еще обрести уникальные знакомства в бизнес-сообществе. Помимо костюмов, можно заказать куртки, пальто, сорочки, трикотаж и аксессуары. Бутик-Ателье MASTERSUIT представил online Bespoke-гид - приложение, в котором можно самостоятельно выбирать детали будущего костюма, следить за стадиями работы, формировать свой гардероб виртуально. Следите за обновлениями коллекций и актуальными новостями бренда на сайте www.mastersuit.ru

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