Тюменец Ислам Балкоев исполнил песню вместе с Димашем Кудайбергеном
Участник телепроекта «Голос. Дети» из Тюмени Ислам Балкоев спел песню вместе с популярным казахстанским и российским исполнителем Димашем Кудайбергеном. Клип опубликовали на официальном YouTube-канале Димаша. Видео снимали в режиме самоизоляции, оно собрано из 15 разных записей.
Как рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» – Тюмень» мама Ислама Залина Хашиева, этот клип Димаш создал вместе с финалистами международного конкурса Baqytty Bala – 2019 (в переводе с казахского языка «счастливый ребенок»). Традиционно певческий конкурс проходит в июне-июле. Проект проводит лично Димаш при активном содействии его родителей. Димаш сидит в жюри. В течение года организаторы заочно отбирают детей, и счастливчики получают возможность посоревноваться между собой. В 2019 году на конкурсе было представлено 27 стран.
– В прошлом году Исламу повезло, он представлял Россию на этом конкурсе. По итогам конкурса Ислам стал обладателем Гран-при и выиграл главный приз – 1 000 000 тенге (около 200 тысяч рублей). Было очень здорово, – поделилась впечатлениями Залина Хашиева. – Конкурс проводится в городе Актобе, на родине Димаша. Встречали на высшем уровне: все это было бесплатно для нас. Организаторы обеспечили и проезд, и проживание, и питание, и все развлечения.
В июле 2019 года Ислам стал победителем международного конкурса вокалистов Baqytty Bala, он выиграл 1 000 000 тенге. Фото: с официальной страницы Ислама Балкоева "ВКонтакте"
В 2020 году Ислам, будучи победителем прошлого года, должен был быть приглашенным гостем и занять место в жюри рядом с главным судьей – Димашем Кудайбергеном. Но из-за пандемии в Казахстане до сентября отменены все конкурсы и гастроли. Кстати, на тюменце это тоже сказалось: Ислам должен был ехать с концертом на День города в Казахстан, но тур отменился из-за коронавируса.
В итоге организаторы конкурса Baqytty Bala приняли решение, что участники прошлого года создадут клип в режиме самоизоляции с Димашем. 14 исполнителей – участников проекта прошлого года записали на видео свое исполнение песни «We are one». Во главе этого многоголосья был Димаш.
Певцы поют о том, как важно оставаться едиными, всем вместе бороться с невзгодами, только так мы сильны – «Мы одна большая семья». Клип получился трогательным, понравился многим зрителям. Подписчики Димаша оставляют комментарии в адрес певца.
– Как здорово! Димаш не раз говорил, что он мечтает преподавать вокал. С его любовью к детям и чужим талантам и еще с его добрым сердцем и фантастическим мастерством – это будет лучшая вокальная школа в мире, – считает Ирина Ивановская.
– Сколько талантов! Пусть у каждого из вас, детки, дорога будет светлой и счастливой! Пусть исполнятся ваши мечты! Пусть солнце ярко светит, пусть не плачут дети, возьмемся за руки, друзья, посланник мира шагает по планете! – написал подписчик Рамин.
– Как можно не поставить «нравится» этому прекрасному солнечному хору! Почему невозможно отметить этих солнышек миллионом «нравится»?! Вчера пыталась поставить «нравится» всем комментариям под этим видео – даже полчаса было мало! Мы едины и непобедимы в стремлении к свету, высокому искусству, оно одухотворяет и очищает! Всем нам мира, добра, здоровья! С любовью из Украины, – написала Ольга Сикерина.
Димаш и финалисты конкурса "Baqytty Bala-2019" - We are one.Димаш ж не "Baqytty Bala-2019" бай ауыны финалисттер Адиль Орумбасаров Айкерим Медеткызы Алихан Тиллабек Даяна Шагатаева Исатай Ислам Балкоев Каракат Башанова Лаура Серикбаева Ясмина Муратова Нурлыбек Сапарбай Темирлан Осимкул Дарина Магауина Сема Айдын Жусип Ансар
ИСТОЧНИК KP.RU
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