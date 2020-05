Тюменец Ислам Балкоев исполнил песню вместе с Димашем Кудайбергеном

Участник телепроекта «Голос. Дети» из Тюмени Ислам Балкоев спел песню вместе с популярным казахстанским и российским исполнителем Димашем Кудайбергеном. Клип опубликовали на официальном YouTube-канале Димаша. Видео снимали в режиме самоизоляции, оно собрано из 15 разных записей.

Как рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» – Тюмень» мама Ислама Залина Хашиева, этот клип Димаш создал вместе с финалистами международного конкурса Baqytty Bala – 2019 (в переводе с казахского языка «счастливый ребенок»). Традиционно певческий конкурс проходит в июне-июле. Проект проводит лично Димаш при активном содействии его родителей. Димаш сидит в жюри. В течение года организаторы заочно отбирают детей, и счастливчики получают возможность посоревноваться между собой. В 2019 году на конкурсе было представлено 27 стран.

– В прошлом году Исламу повезло, он представлял Россию на этом конкурсе. По итогам конкурса Ислам стал обладателем Гран-при и выиграл главный приз – 1 000 000 тенге (около 200 тысяч рублей). Было очень здорово, – поделилась впечатлениями Залина Хашиева. – Конкурс проводится в городе Актобе, на родине Димаша. Встречали на высшем уровне: все это было бесплатно для нас. Организаторы обеспечили и проезд, и проживание, и питание, и все развлечения.

В 2020 году Ислам, будучи победителем прошлого года, должен был быть приглашенным гостем и занять место в жюри рядом с главным судьей – Димашем Кудайбергеном. Но из-за пандемии в Казахстане до сентября отменены все конкурсы и гастроли. Кстати, на тюменце это тоже сказалось: Ислам должен был ехать с концертом на День города в Казахстан, но тур отменился из-за коронавируса.

В итоге организаторы конкурса Baqytty Bala приняли решение, что участники прошлого года создадут клип в режиме самоизоляции с Димашем. 14 исполнителей – участников проекта прошлого года записали на видео свое исполнение песни «We are one». Во главе этого многоголосья был Димаш.

Певцы поют о том, как важно оставаться едиными, всем вместе бороться с невзгодами, только так мы сильны – «Мы одна большая семья». Клип получился трогательным, понравился многим зрителям. Подписчики Димаша оставляют комментарии в адрес певца.

– Как здорово! Димаш не раз говорил, что он мечтает преподавать вокал. С его любовью к детям и чужим талантам и еще с его добрым сердцем и фантастическим мастерством – это будет лучшая вокальная школа в мире, – считает Ирина Ивановская.

– Сколько талантов! Пусть у каждого из вас, детки, дорога будет светлой и счастливой! Пусть исполнятся ваши мечты! Пусть солнце ярко светит, пусть не плачут дети, возьмемся за руки, друзья, посланник мира шагает по планете! – написал подписчик Рамин.

– Как можно не поставить «нравится» этому прекрасному солнечному хору! Почему невозможно отметить этих солнышек миллионом «нравится»?! Вчера пыталась поставить «нравится» всем комментариям под этим видео – даже полчаса было мало! Мы едины и непобедимы в стремлении к свету, высокому искусству, оно одухотворяет и очищает! Всем нам мира, добра, здоровья! С любовью из Украины, – написала Ольга Сикерина.

Димаш и финалисты конкурса "Baqytty Bala-2019" - We are one.Димаш ж не "Baqytty Bala-2019" бай ауыны финалисттер Адиль Орумбасаров Айкерим Медеткызы Алихан Тиллабек Даяна Шагатаева Исатай Ислам Балкоев Каракат Башанова Лаура Серикбаева Ясмина Муратова Нурлыбек Сапарбай Темирлан Осимкул Дарина Магауина Сема Айдын Жусип Ансар