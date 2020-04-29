2020-04-29T17:57:32+03:00
Общество

Созданная тюменцем интерактивная маска «Сиди Дома» набирает тысячи просмотров в сети

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Алена Кульмухаметова
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Виталий Колмаков создал ролик, который стал популярным среди пользователей соцсети. Фото Виталия Колмакова во "ВКонтакте"Виталий Колмаков создал ролик, который стал популярным среди пользователей соцсети. Фото Виталия Колмакова во "ВКонтакте"
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Три тысячи просмотров собрал видеоролик тюменца Виталия Колмакова благодаря интерактивной маске «Сиди дома». Раньше Виталий работал в одной коммерческой компании, где был отличным продажником, а сейчас работает на себя.

- Я всегда онлайн и мне не важно, где я нахожусь. Практически весь мой бизнес находится в телефоне. Занимаюсь таргетом в социальных сетях. Увеличиваю продажи клиентам через соцсети, - рассказывает тюменец.

Больше всего он проводит время в «Инстаграме». Именно эта соцсеть дала толчок для рождения ролика.

- Идея маски пришла связи с самоизоляцией, - говорит Виталий. - Первую неделю с 28 марта по 4 апреля люди в нашем городе реально сидели дома, а когда власти сделали послабление, то народ массово отправился на работу.

Бизнесмена стало возмущать, что люди просто так гуляют по улице, и эти прогулки дают больше заболевших коронавирусом, которые никуда не выезжали из города.

- В те дни появился значок для сториз в «Инстаграм» «Сиди дома». Пришла мысль создать эту маску, чтобы ради здоровья своих близких тюменцы оставались дома, - делится Виталий.

В первые дни карантина Виталий получил рассылку от партнеров, где они предлагали изучить тему создания масок для «Инстаграма». Тюменец внимательно посмотрел все 10 уроков и воплотил идею в жизнь. Создал маску за пару дней и отправил на модерацию. Раз пять его работу отклоняли, но Колмаков вносил изменения. Наконец, 20 апреля, ее утвердили и выложили в общее пользование.

Удача его вдохновила и сейчас на утверждении в соцсети находятся еще два проекта маски.

Тюменец создаёт маски в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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