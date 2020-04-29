Тюменский фотограф сняла соседку на фоне бабушкиных обоев и попала в итальянский глянец

Никогда не сдаваться – с таким девизом по жизни идет жительница Тюмени, фотограф Ирина Пилипченко. После десяти попыток ее работа была замечена итальянского Vogue. Ира не смогла сдержать эмоций и поделилась радостью в своем аккаунте Instagram.

- Я в Vogue! Мне не верится друзья…Я так рада! Бабочки в животе! Это моя маленькая победа! - пишет тюменка.

Корреспонденту "Комсомольской правды - Тюмень" Ирина рассказала, что с сентября 2019 года ее работы публикуются в различных зарубежных журналах Нью-Йорка, Лондона и даже в Индии.

- Но моей маленькой мечтой было попасть в Vogue Italia. Шесть месяцев я отправляла свои работы, но получала только отказы. Но 11-я попытка стала для меня счастливой, - ликует девушка и советует другим не сдаваться и идти к цели.

Так выглядел снимок до отправки в журнал. Фото Ирины Пилипченко

Работу она назвала Natasha, потому что так зовут девушку на снимке.

- Наташа Ваулина - профессиональная модель из модельного агенства. Эта работа была сделана в условиях изоляции в нашей квартире. А Наташа живет в моем доме! Моя соседка. Все сложилось, - продолжает свой рассказ тюменка.

Работа тюменского фотографа очень скоро появится на сайте итальянского издания Vogue Ирина Пилипченко рассказала, что съемки состоялись в период самоизоляции не в оборудованной студии, а в обычной квартире. Стилист Дарья Шеина помогла подобрать образ девушке. Одежда и украшения созданы руками тюменских профессионалов, которые доставили вещи на дом.

Ира призналась, что съемки были не коммерческим проектом, а творческим. Как говорится, для души. Фоном стали обои на стенах в комнате бабушки Ирины Пилипченко, которые при определенном освещение создают винтажный колорит.

- Мы использовали только окно и дневной свет. Хотелось сделать что то винтажное, лёгкое, весеннее, - делится фотограф.

После "рождения" снимка настойчивая тюменка вновь отправила работу в итальянский журнал. И вот, спустя полгода попыток, ее творческая жилка наконец была оценена. Несмотря на то, что Natasha не попала на обложку, Ира не расстраивается. Ведь ее снимок оценили лучшие фотографы мира. Подписчики тюменки гордятся своей землячкой.

- Это очень круто! Поздравляем!

- Ира, мои поздравления! Очень рада за тебя и вашу команду…

- Поздравляю! Вы этого достойны, - сыплют они восторженными отзывами.

На данный момент не известно, окажется ли работа тюменского фотографа на страницах печатного издания модного журнала.