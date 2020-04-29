Ощутить аромат круассанов в кафешке недалеко от Эйфелевой башни или слетать на Луну... Как виртуальная реальность может изменить нашу жизнь? Что для вас виртуальная реальность? Это что-то за пределами нашего разума. Нечто фантастическое. Это возможность погрузиться в процесс игры. Это будущее, которое обязательно произойдет.

Каждый из нас уже прикоснулся к этой технологии. Когда вы впервые надеваете очки виртуальной реальности, вы попадаете в другую реальность, и это невероятная вещь.

VR открывает огромное количество возможностей. Она многое дает и для жизни, и для будущего. Это технология будущего, которая выведет наше общество намного вперед.

Виртуальная реальность поможет погрузить человека в процесс полностью. Мы получим возможность быстрее обучаться, откроем доступ к знаниям, которые сейчас недоступны. Например, сможем побывать на Марсе и понять, каково там, или сможем переместиться туда, где еще не были. Виртуальная реальность даст практически полное погружение. Вы сможете ощутить аромат круассанов в кафе недалеко от Эйфелевой башни или слетать на Луну.

Очки виртуальной реальности и квест в виртуальной реальности

Погрузиться в уникальный формат впечатлений виртуального мира помогут VR-очки или шлем и квест виртуальной реальности. Вы будете разгадывать головоломки, стрелять из лазера и передвигать виртуальные предметы руками. Квест помогает перенестись в далекое будущее, в совершенно новый мир, далекий от обыденности. Покорить космос, изучить заброшенный дом, прочувствовать вкус свободного падения или погрузиться на дно океана. Всё это возможно уже сегодня. Игра позволяет видеть, как второй игрок перемещается в пространстве. Интересно наблюдать, как взаимодействуют реальные люди в виртуальной реальности.

Прорыв в медицине

Виртуальная реальность спасет очень много жизней, она помогает уже сегодня. Зачем молодым хирургам ходить по моргам, толпами присутствовать, наблюдая за операциями действующих врачей, тренироваться над живыми людьми? Вы просто надеваете очки и можете практиковаться до операции. Эта технология сейчас используется для обучения врачей, которые проводят в виртуальном мире операции, практически идентичные реальным. Студенты медицинских вузов могут оттачивать свои навыки осмотра и лечения пациентов. Для исследования органов используется полноразмерный манекен, позволяющий использовать различные инструменты для проведения всевозможных манипуляций с организмом. Человек контролирует все свои действия по мониторам. При этом комплекс снимает всевозможную телеметрию и точно реагирует на действия врача, как это происходит в жизни. Могут симулироваться индивидуальные особенности пациента и даже нестандартная реакция на различные лекарства.

Виртуальная реальность спасет очень много жизней, она помогает уже сегодня.

Образование

Дети могут на уроке географии изучать Австралию, они могут попасть в любую точку мира и посмотреть, чем там занимаются жители, прикоснуться к природе или прогуляться по городу. Это дает возможность изучить мир и расширить свои возможности.

VR в корне изменит систему образования. Дети будут не просто учить историю, а станут ее частью, оказавшись в роли реальной исторической личности. Вместо того чтобы читать об археологии, они займутся виртуальными раскопками.

Абитуриенты могут выбрать университет не по географическому расположению, а по другим важным критериям. Расстояние не будет играть важной роли. Эта технология особенно актуальна для тех, кто не может тратить много денег на перемещение. Трансляции лекций для студентов дистанционного обучения уже активно внедряются в программы. Новая технология позволит «учиться» в университете, который может быть даже в другой стране.

Военное дело и VR-тренажеры для пилотов

Для военных уже сегодня есть возможность надеть очки или шлем виртуальной реальности, взять оружие и попрактиковаться в настоящем бою. Также виртуальная реальность открывает новый этап для профессиональной подготовки пилотов.

Инновационные приспособления для имитации физического присутствия VR использует уже сегодня. Возможно, в скором времени внедрение виртуальной реальности в процесс обучения пилотов будет обыденностью, ведь такое обучение является достаточно эффективным. Симуляторы являются идеальной видеоигрой. Уже существуют типы различных симуляторов полета, которые даже включают в себя реалистичные тренировки и бои.

Игровая индустрия

Когда играешь в игры на стандартном мониторе, тяжело ассоциировать себя с героем игры и чувствовать ответственность за свои поступки. Виртуальная реальность способна вывести на новый уровень связь между игроками. Суть заключается в следующем: каждый игрок владеет уникальной информацией и должен делиться ею с другими, чтобы достичь общей цели. Представьте себе команду игроков, использующих очки виртуальной реальности для прохождения игры. Только один из них видит ее решение и должен координировать работу членов команды, чтобы пройти уровень.

Социальные сети

Уже сегодня существуют социальные сети в формате видеоигр, которые во взаимосвязи с VR позволят людям жить в другом мире. Здесь задействуются все чувства, а объекты в виртуальной реальности зачастую ведут себя так же, как в реальной жизни, пользователи могут взаимодействовать с ними как с настоящими.

VR-встречи

Конференц-звонки уходят в прошлое, их прекрасно заменяют VR-встречи. Такая возможность позволяет чувствовать свое присутствие на встрече. Конечно, такой современный метод принесет выгоду бизнесу, сократив значительные затраты, без которых трудно было б обойтись на офлайн-встречах. А для того чтобы объединить реальный и виртуальный мир, для участников конференции могут заказать одинаковые ланчи или ужины.

Борьба с фобиями

Виртуальная реальность помогает избавляться от фобии. Компании, которые работают с такими пациентами во взаимосвязи с профессиональными психологами, погружают их понемногу в виртуальную реальность, где есть объекты, вызывающие страх. Например, за два месяца можно избавиться от фобии самолетов или пауков.

Виртуальная реальность не заменит нашу реальную жизнь. VR – это новый виток технологического прогресса, новая ступень развития человечества. Виртуальная реальность позволит объединить все наши потаенные желания, поможет избавиться от фобий, поможет сделать образование более качественным и интересным, поможет стать более человечными и социальными. VR – это воображение, помноженное на глубину восприятия.