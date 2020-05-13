«Вкалывают роботы, а не человек»: видеограф показал, как изменится Тюмень из-за затянувшейся самоизоляции

Летающие «буханки», роботы «Валли» и магнитофоны-самоходы изобразил в своем киберфантастическом рекламном ролике тюменский видеограф Денис Нигматуллин. Так молодой оператор видит жизнь Тюмени, если режим самоизоляции продлится на длительное время.

Колоритный магнитофон-самоход проезжает по двору с хитом 2020 года «Плачу на техно». Скриншот видео

– Если карантин продлят еще больше, то такие чуваки и вправду начнут нас окружать, – подписал видеоролик Нигматуллин.

Проект создавался для одной из кальянных города, которая вовремя адаптировалась к условиям режима полной готовности и самоизоляции и теперь предоставляет своим клиентам бесконтактную доставку на дом с безналичным расчетом.

Реклама доставки стала похожа на трейлер фильма жанра киберпанк. Скриншот видео

– Недалекое будущее Тюмени, к которому «Кальяника» уже готова на все 100 процентов. Мы следим за инновациями и всегда готовы к любым переменам в стране, – считают предприниматели.

Вместе ребята смоделировали кибербудущее, где тюменцы могут получить доставку товаров, выйдя на балкон. Робот подносит посылку, просит оплату и отчаливает так же, по воздуху.

Все кадры сняты на телефон в 100 метрах от дома. Скриншот видео

По городу летают полицейские машины, правопорядок охраняют роботы, а если захотелось выгулять собаку, то на улице можно встретить роботизированного пса. Колоритный магнитофон-самоход проезжает по двору с хитом 2020 года «Плачу на техно», а за человека теперь вкалывают роботы, правда и бубнят они же.

Дениса вдохновил фильм «Район №9». Скриншот видео

Автор рассказал, что снимал Тюмень на телефон, стал дополнять реальность 3D-элементами. Некоторыми работами он делился в своем Instagram. Так, на кибербуханку Денис потратил 10 часов. Он признался, что вдохновение почерпнул из фильма «Район № 9».

– Это фильм даже не про роботов, а про инопланетян. Но их внешний вид похож на тех, которые спроектировал я. Кстати, образы моделировались полностью с нуля в программе Cinema 4D. Заказчик увидел, ему стало интересно, захотел встретиться. Мы накидали идей, сошлись на этом образе робота, – рассказал Нигматуллин.

Автор снялся в главной роли. Скриншот видео

Ролик обошелся заказчикам в 50 тысяч рублей. На производство ушло дня четыре, в основном время потрачено на постпродакшн – работу с графикой. Любопытно, что Денис и его супруга стали главными героями в этом рекламной ролике, ребята полностью соблюли все предписания Роспотребнадзора по самоизоляции.

– Мы все снимали в районе 100 метров возле дома. Еще ребята возле своего офиса сняли несколько кадров и отправили нам. Киберсобаку выгуливает супруга, а я был на балконе – меня сняла жена, – рассказал видеограф.

Все графические элементы автор прорисовывал сам. Фото: Дениса Нигматуллина

По словам Дениса, ему нравится работать в стиле киберпанк, создавать такие динамичные ролики. К тому же эта необычная подача в итоге выстреливает у рекламодателей.

Подписчикам понравилась идея Дениса о летающих патрульных машинах. Скриншот страницы Дениса Нигматуллина в Intagram

Также видеограф снимает ролики с концертов артистов для соцсетей. Среди заказчиков тюменца – исполнители Big Baby Tape, Obladaet, Face, Моргенштерн, Макс Корж, Скриптонит и другие. Кроме видеосъемки Денис также работает с дизайном анимации для концертов. Одним из его заказчиков был музыкальный лейбл Black Star, тюменец создавал анимационную неоновую графику для концерта Егора Крида в Олимпийском комплексе.

– Я занимаюсь моушн-графикой не только в Тюмени, но и для Москвы. Работа есть. Выездных съемок стало меньше, а такая сфера вправду расцветает, – отметил Денис.