Тюменцам рассказали, как сохранить и приумножить сбережения в период пандемии

В Тюмени обсудили как правильно распорядиться сбережениями в период пандемии, вложить деньги без риска потерять их, а только преумножить. Круглый стол на тему: «Идеи для инвестиций: как сохранить и приумножить сбережения в период пандемии» прошел в формате онлайн-конференции на сайте издания «Комсомольская правда Тюмень».

В мероприятии приняли участие директор дивизиона «Западная Сибирь» УБРиР Владислав Самойлов, директор филиала «Открытие Брокер» в Тюмени Наталья Лим и основатель онлайн-школы Best Invest Людмила Чернышова.

Как рассказал директор дивизиона «Западная Сибирь» УБРиР Владислав Самойлов, за прошлый год объем рублевых вкладов в УБРиР увеличился на 4,4%. В первые три месяца 2020 года он находился примерно на одном уровне. Но уже в конце марта был зафиксирован отток части клиентов, которые на волне непонятной ситуации с налогообложением вкладов, и ухудшающейся экономической ситуацией, досрочно расторгали договора с потерей процентных доходов. Однако в первой декаде апреля ситуация начала стабилизироваться.

- Недавно (УБРиР) увеличил ставки по всем своим рублевым вкладам, сделав их для клиентов еще выгоднее. Величина изменений составила от 0,25 п.п. до 0,50 п.п. в зависимости от вида вклада и срока его действия. Теперь клиент может получить до 7,5% годовых по своему вкладу в банке, пояснил Владислав Самойлов.

Так, максимальную выгоду клиенту может принести вклад «Хорошее начало». Он обеспечивает высокую доходность — до 7,5% годовых — за короткий срок, максимум 4 месяца. Вклад открывается и управляется дистанционно. Минимальная сумма открытия — 100 000 рублей.

Наряду с вкладами вырос на услуги компаний, осуществляющих деятельность на фондовом рынке. По словам директора филиала «Открытие Брокер» в Тюмени Натальи Лим, при принятии инвестиционных решений люди сравняются ставки на депозитах и доходность на финансовых рынках. С 2017 года Банк России снизил ключевые ставки с 10% до 6%. При этом индекс доходности Московский биржи вырос на 38%. Соответственно, люди выбирают более высокую доходность при открытии брокерских счетов.

- За последние два года видим всплеск интереса к фондовому рынку. С 1998 года на Московской бирже открыто порядка 1 миллиона уникальных счетов. За последние два года количество уникальных счетов выросло до 4,5 миллионов. Только за март 2020 года на биржу пришло еще 320 тысяч держателей счетов. Для сравнения за аналогичный период прошлого года их было 150 тысяч. Коронавирус, низкие цены на нефть - фондовой рынок опустился порядка 35%, увеличилась волатильность и люди ринулись покупать упавшие в цене активы, и правильно сделали. Кто успел купить акции на пике падения, уже сейчас получили 20-25% прибыли, - пояснила Наталья Лим.

Мнение эксперта разделяет и основатель онлайн-школы Best Invest Людмила Чернышова. Она подчеркнула, сейчас на фондовый рынок приходит все больше людей, которые раньше не торговали. Потенциальные инвесторы звонят проконсультироваться, какие ценные бумаги брать и на какой период.

- Время сейчас интересное для инвестирования, и в то же время оно наполнено рисками. Поэтому следует вкладывать деньги в акции и облигации надежных компаний и со сроком инвестирования не менее трех лет. Поэтому что какой-то период времени рынок будет расти развиваться скачками, подниматься и податься, - добавила Людмила Чернышова.

Она отметила, что сейчас следует придерживаться стратегии покупки акций не разово, а с небольшим интервалом. Сначала приобрести ценные бумаги на какую-то часть капитала, затем посмотреть на развитие рынка и снова какую-то часть капитала вложить в акции.

Все эксперты также сошлись во мнении, что, выбирая один из способов вложения своих средств, инвестор или вкладчик должен понимать, какими средствами он располагает на текущий момент и какая у него долгосрочная стратегия. И если у человека имелась подушка безопасности, которая могла понадобиться через полгода или год, этот момент наступил. Сейчас эти средства можно потратить, можно продолжать аккумулировать на депозитах, а можно с помощью новых финансовых инструментов получить дополнительные доходы.

Посмотреть полную запись онлайн-конференции можно в группе "Комсомольской правды-Тюмень".