«Это огонь!»: топ-5 самых «жарких» пожаров в Тюменской области за полвека

В России сегодня, 30 апреля, отмечают профессиональный праздник пожарной охраны. В честь пожарных Тюменской области мы собрали топ-5 самых больших пожаров за период конца XX – начала XXI века.

ПЕРВОЕ МЕСТО

Дата: 6 августа 2002 года

Место: Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа

Самым «впечатляющим» по масштабу потерь оказался пожар в Федеральном арбитражном суде Западно-Сибирского округа в 2002 году. Огнем было охвачено 675 квадратных метров недостроенного мансардного здания, на нем обрушилась крыша. Не обошлось без жертв.

Вызов поступил диспетчерам 6 августа в 18.15 по местному времени. Пожару присвоили второй ранг опасности (2 БИС). Все свободные силы тюменского гарнизона были стянуты к горящему зданию. На тушение выезжал лично начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Владимир Подушко.

Постройку тушили 92 человека личного состава, для этого потребовалось девять автоцистерн, восемь единиц спецтехники. Как выяснилось, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при проведении огневых работ, к коим относятся сварка, резка металла, пайка и прочее.

Материальный ущерб составил около полумиллиона рублей. Однако, что еще хуже, при пожаре пострадали трое огнеборцев, получившие сильные ожоги, одного из них даже госпитализировали.

Этот случай выбился в топ, обогнав крупнейший пожар региона, запомнившийся жителям Тюменской области как «пожар века».

ВТОРОЕ МЕСТО

Дата: 26 июля 1979 года

Место: линейно-производственная дожимная станция «Торгили»

«Пожар века» – так журналисты окрестили пожар на линейно-производственной дожимной станции «Торгили», которая находится в 70 км от Тюмени. К ней прилегает резервуарный парк – зеленая зона с ухоженными растениями и газоном. Это производственный объект АО «Транснефть – Сибирь». На территории станции – 11 резервуаров с нефтью, по 20 куб. метров каждый. Общая вместимость всего парка – 240 тысяч. На предприятии строго соблюдают безопасность труда, однако часто опасность прилетает в буквальном смысле с неба.

26 июля 1979 года в 16.50 в один из резервуаров ударила молния, над ним взметнулся столб пламени и дыма. В это же время на приборах управления автоматически сработал сигнал тревоги, включилась система пенотушения. Уже через минуту Центр управления пожарной охраны стал направлять силы в район чрезвычайного происшествия.

Резервуар, 30 м высотой и 45,6 м в диаметре, был наполнен нефтью на 517 см. На момент прибытия пожарных взрывом отбросило крышу, сооружение со стороны выглядело как исполинский факел. Нефть находила лазейки в уже деформированной от горения емкости, «черное золото» вытекало в пространство. В 17.10 произошла деформация стенок, площадь горения увеличилась до 5 000 кв. м.

Бушующее пламя над резервуаром прогрело воздух настолько, что стала реальной угроза вспышки других резервуаров. Похоже сама природа испытывала огнеборцев на прочность. Направление ветра менялось, ставя под угрозу то один, то другой резервуар.

К 21.00 загоревшийся резервуар с нефтью стал похож на огромную печь-буржуйку, внутри которой клокотало пламя. Полностью потушить огонь смогли только к полудню следующего дня.

Когда же на место ЧП прибыла комиссия из Москвы, чтобы расследовать аварию, эксперты пришли к выводу, что этот пожар невозможно было потушить. Но наши огнеборцы его все же победили.

Пансионат на ул. Олимпийская, 12а за последние три года горел трижды

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Дата: 27 декабря 2019 года

Место: многоэтажка на ул. Олимпийская, 12а

Под Новый год в 2019-м жителей областной столицы поразило ужасное событие: горел пансионат на Олимпийской. По оценкам тюменских пожарных, этот ЧП достойно третьего места нашего антирейтинга.

Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже жилого многоквартирного дома на ул. Олимпийской, 1а огнеборцы получили в 11.30. Пожар ликвидировали за час. В 12.13 пожар локализовали на площади 50 кв. м, в 12.16 ликвидировали открытое горение. В 12.31 пожар был ликвидирован полностью.

Эта шестидесятиминутка была весьма напряженной для всех тюменцев, многие жители областной столицы следили за событиями в режиме онлайн. Местные жители сообщали, что из-за дыма люди не могли выйти с верхних этажей. На месте происшествия спасателям пришлось эвакуировать детей с верхних этажей. К тушению пожара МЧС привлекло 17 единиц техники, 54 человека личного состава. Спасатели эвакуировали из здания 36 человек, среди них семь детей.

Кстати, этот пансионат горел уже далеко не в первый раз.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО

Дата: 5 апреля 2018

Место: гипермаркет игрушек Rich Family на ул. Кремлевской

– Всё, что могло сгореть, сгорело, – таков был вердикт регионального управления МЧС России о пожаре, который случился пару лет назад в областной столице.

Огонь разыгрался в детском магазине игрушек 5 апреля в 00.15. Пламенем охватило более 3000 кв. м здания. Побывавший на месте ЧП журналист тюменской «Комсомолки», пояснил, что пострадавших не было. Здание было полностью уничтожено огнем, не подлежало восстановлению: фасад сильно покорежен, все окна выбиты, крыша обрушена. Не пострадали разве что вывеска над магазином и центральные двери. Внутри полностью всё обуглено и разрушено. Огнеборцам удалось локализовать пожар только в 01.25.

Первоначально дознаватели пожарной охраны назвали две возможные причины ночного пожара в магазине – короткое замыкание электропроводки или занесение открытого источника огня. Однако позже экспертиза показала, что причиной пожара стало возгорание литиевых аккумуляторов в бракованных игрушках.

ПЯТОЕ МЕСТО

Дата: 20 июля 2017 года

Место: Дом купца Жернакова

Пожар исторического памятника архитектуры – Дома купца Жернакова – искусствоведы называли катастрофой. Тогда в особняке заканчивали масштабную реставрацию. Пламя же уничтожило уникальные подлинные элементы здания, которые уже невозможно было восстановить.

Особняк на ул. Орджоникидзе, 1 был выстроен в 1909 году по заказу тюменского купца первой гильдии Василия Лавровича Жернакова. Памятник в своем роде уникален для сибирской архитектуры, он был выполнен в форме неорусского стиля и модерна. Помимо архитектурно-художественной ценности здание имеет историческое значение, связанное с пребыванием в нем в 1919 – 1922 годах Тюменской губернской чрезвычайной комиссии.

Простоявшее более 100 лет здание загорелось в 12.25. Особняк из кирпича и дерева тушили 45 человек личного состава и 15 единиц техники. Потушить отрытый огонь удалось только спустя два часа. Огнем были уничтожены кровля и внутренняя отделка дома, от здания фактически остались только каменные стены.

А ЕЩЕ…

Среди других «пожаров века» в тюменском МЧС вспоминают загорание торфа на ТЭЦ-1, пожары на моторном заводе, на нефтебазе и газораздаточной станции, на Лесобазе и ДОК «Красный Октябрь».