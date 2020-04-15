Рассада в Тюмени: где купить семена для посадки во время самоизоляции?

Тюменские дачники выбрались на свои земельные участки. Садоводы наводят порядок, оценивают, как кустарники и плодовые деревца пережили зиму, и высаживают в теплицы редис и зелень. Вскоре в тепличный грунт можно будет высаживать рассаду. Рассказываем о том, как и где купить рассаду в Тюмени в 2020 году.

Рассада по телефону

Заядлые огородники побеспокоились о рассаде еще в феврале-марте, когда посеяли семена капусты, томатов, огурцов, цветов в ящиках на подоконниках. А что делать тем, кто привык покупать рассаду у бабушек или в магазинах «Все для сада и огорода»? Выход есть.

Бабушек на рынке сейчас не найти, а вот магазины продолжают работать. Правда, дистанционно. То есть можно зайти на сайт магазина, выбрать товар, позвонить и сделать заявку.

– Вся непродовольственная группа товаров и торговля ими разрешена на территории Тюменской области только в дистанционном режиме. Соответственно, если вы хотите что-то приобрести в магазине, где торгуют рассадой, необходимо созвониться с продавцами, выбрать товар, который нужен, договориться о времени, когда нужно приехать и забрать покупку без очереди. Таким образом минимизируются контакты и нет очередей. Дистанционная модель начинает приобретать всё большую популярность как в торговле, так и в сфере услуг, – заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Сеять томаты в ящики уже поздноФото: pixabay.com

Тепличные и садовые хозяйства Тюмени принимают заявки без ограничений. Также рассаду можно купить в любом садово-огородном магазине. Цены почти не изменились с прошлого года. Например, крупные садовые центры предлагают купить лук и семена по цене от 18 рублей. Совершить покупку возможно на сайте. Все удобрения, проращиватели, ускорители роста и другие препараты также есть в наличии.

Совет опытного огородника

Самая известная в Тюмени огородница Ольга Ивановна более известная в «Инстаграм» как «бабушка-иностранка», дает советы своим подписчикам, а их у нее почти 60 тысяч, как подготовить грунт.

– Рассада перцев, томатов растёт. Мне очень приятно получать от вас фотографии, где вы показываете свою рассаду, иногда просите помочь советом. Я с удовольствием делюсь своим опытом, знаниями. Очень многие спрашивают, что делать, если в грунте с рассадой томатов появилась плесень. Ответ решила написать сразу для всех в отдельном посте, – пишет пенсионерка-блогер.

По ее словам, рано или поздно каждый садовод сталкивается с такой проблемой. Причин для этого может быть несколько: структура земли – если она тяжелая, то при поливе не даёт воде проходить сквозь нее; недостаточный дренаж в емкости; высокая влажность или сухость в комнате; высокая комнатная температура; полив холодной или жесткой водой; чрезмерный полив; мало солнечного света; много внесено органических удобрений. Молодая рассада не нуждается в большом количестве удобрений.

Ольга Ивановна в своей теплице. Фото с акаунта в "Инстаграм" babushka.inostranka

Ольга Ивановна советует: чтобы вырастить здоровое растение, надо аккуратно снять верхний слой повреждённого грунта и взрыхлить землю, не задевая корни, обеспечивая тем самым хорошую циркуляцию воздуха. Затем необходимо опрыскать растение и пролить грунт раствором фитоспорина (развести согласно инструкции). Поверхность всей земли в емкости присыпать небольшим количеством сухого речного песка, который лучше купить в садоводческом магазине. Периодически рыхлить поверхность почвы, чтобы не образовалась корка, которая будет мешать проникновению кислорода. Не переливать растение. Желательно поливать 1 раз в 2 – 3 дня.

Бороться с этой проблемой можно и народными средствами: мелом, золой, слабым раствором марганцовки или содовым раствором.

Поможет и солнце: рассаду можно выносить на улицу, так как плесень, которая появляется на маленькой рассаде, боится солнечных лучей. Как только корневая система разрастется и растение окрепнет, оно самостоятельно будет бороться с плесенью.