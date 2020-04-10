Коронавирус в Тюмени, последние новости на 10 апреля 2020 г.: неизвестно, где подхватил новую инфекцию тюменец

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 апреля 2020 года. Неизвестно, где подхватил новую инфекцию тюменец, о заболевании которого СМИ узнали вчера.

По информации заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, которая выступила в прямом эфире оперативного штаба региона по профилактике коронавируса, заболевший мужчина не был за границей. Как он сам поясняет, у него не было никаких контактов с теми люди, кто мог быть за границей. Тем не менее в определенное время он почувствовал себя плохо и вызвал врача, который тут же оценил ситуацию. Анализы дали положительный результат.

– Сегодня тюменец находится в областной клинической инфекционной больнице. Плохо то, что мы занимаемся поиском его контактов. Где он находился и с кем встречался, вспоминать ему, конечно, трудно. Поэтому еще раз к вам обращаюсь: находитесь дома. Мы работаем, но помогите нам, – обратилась к местным жителям Кузнечевских.

Также она рассказала о состоянии остальных заболевших. С учетом этого мужчины их уже 19 человек, троих вчера выписали (всего выписавшихся семь). У одного человека наблюдается позитивная динамика. В настоящее время врачи стараются его приучать дышать самостоятельно, отключая от ИВЛ на небольшой промежуток времени. Четыре человека остаются на искусственной вентиляции легких.

– Очень серьезно стоит вопрос предстоящих выходных, чтобы мы находились дома. Когда вам захочется пойти погулять, встретиться с кем-то, провести время с семьей и друзьями – не нужно это делать. Сегодня очень серьезная обстановка: к нам продолжают лететь из Москвы, мы не можем всех отследить, это практически невозможно. Поэтому получаем результат, уже когда у людей проявляются симптомы, – резюмировала Ольга Кузнечевских.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что заместитель начальника Главного управления строительства региона Андрей Чистяков рассказал, при каких условиях тюменцам разблокируют льготные транспортные карты. По его словам, в этом году льготники составляли практически половину пассажиров общественного транспорта.

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