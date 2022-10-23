В Тюмени арестован обвиняемый в убийстве четырехмесячной малышки. Фото: Скриншот с видео

В Тюмени Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя, который просил арестовать 41-летнего Вячеслава Фисенко. Мужчину обвиняют в убийстве своей дочки (малышки, которой не исполнилось и полгода) и покушении на убийство двух или несколько лиц.

Ужасная трагедия произошла в ночь на 21 октября. В это время горожанин был пьян и находился в квартиру дома по улице Оренбургской. В какой-то момент между ним и его сожительницей возникла бытовая ссора. Злодей жестоко избил женщину, после чего накинулся на свою собственную четырехмесячную дочку.

– Обеих отвезли в больницу. Вскоре ребенок скончался от полученных телесных повреждений. Женщине оказывается медицинская помощь, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе Следственного управления СК по Тюменской области.

На допросе у следователя обвиняемый сознался в совершении преступления и рассказал, как все произошло. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетические и психолого-психиатрическая . Следователи собирают доказательственную базу.

По решению суда Вячеслав Фисенко будет находиться в СИЗО до 20 декабря 2022 года. Постановление не вступило в законную силу.

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