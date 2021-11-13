«Большинство исторических зданий лежат в руинах». Блогер Илья Варламов указал на слабые места Тобольска

Блогер Илья Варламов указал на слабые места Тобольска. Фото - varlamov.

Блогер Илья Варламов посетил Тобольск. По итогу путешествия в старинный сибирской город в своем Instagram он указал на его слабые места.

«Тобольск – древний город! Он был основан в 1587 году как центр освоения Сибири, одно время был даже столицей Сибирской губернии. Понятно, что в таком городе много исторических зданий. Проблема только в том, что если знаковые объекты вроде кремля и отдельных церквей ещё поддерживаются в порядке, то большинство рядовых исторических зданий лежит в руинах. Некоторые улицы выглядит так, словно вчера город бомбили», – сообщил своим подписчикам Варламов.

Фото - varlamov.

По его словам, на всех «руинах» висят массивные мраморные доски, «где золотыми буквами написано, что памятники истории и культуры охраняются государством». Он отметил: «Доски очень дорогие и больше напоминают надгробные плиты. Я не удивлюсь, если их заказали в местном ритуальном агентстве».

«В руины памятники истории и культуры превратились совсем недавно, в последние 20 лет. Просто никому не было дела до истории и культуры, да и сегодня забота заключается в развешивании дорогущих мраморных надгробий. Не хватает денег даже на элементарную консервацию, чтобы остановить разрушение. Особенно цинично выглядит тобольская урбанина на фоне руин. Они ставят бесконечные фонарики, лавочки, качельки. Настоящий пир во время чумы», – сокрушается блогер.

Фото - varlamov.

Правда, многим тоболякам не понравились высказывания известного ютубера: «Почему Максим Викторович (мэр Тобольска – прим. ред.) должен за это отвечать? Поражает реакция некоторых горажан, если честно. Понятно, дело, что было бы лучше это исправить. Но обвинять сейчас того, кто столько сделал для города, повторяя за человеком приезжим, которому так-то фиолетово вообще, как мы тут жить будем, это как минимум неблагодарно».