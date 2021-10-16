Голышмановские дорожники подвели итоги строительного сезона Фото: Ольга Крыльцова

В этом году на ремонт и содержание дорог в Голышмановском округе потрачено более 200 миллионов рублей. Это деньги, выделенные по муниципальным и областным контрактам.

По словам начальника Голышмановского участка ДРСУ-4 Эдуарда Кутырева, дорожно-строительный сезон получился производительным. Так, в поселке Голышманово отремонтировали дороги в восьми переулках и построили три новых тротуара. Благоустроили прилегающую территорию рядом с краеведческим музеем. Сделали асфальтированные площадки у школы № 4 и возле Черемшанского дома культуры.

Самый крупный объект - дорога областного значения Голышманово-Шулындино. Там обновили более семи километров поврежденного полотна, укрепили откосы и облагородили обочины, а в местах превышения насыпи более трех метров установили барьерное ограждение. Также были построены новые посадочные карманы у автопавильонов и тротуары. Сейчас осталось установить бордюрные ограждения и доделать укрепления на выходах водопропускных труб.

Также в округе выполнили ямочные ремонты дорог. В частности, речь идет о 4 500 квадратных метрах дороги областного значения Голышманово-Бердюжье с большой интенсивностью движения

В завершение сезона специалисты привели в порядок мост через реку Быстрая у села Медведево.

Отметим, что в коллективе Голышмановского участка ДРСУ-4 трудятся 95 человек, а в автопарке предприятия - около 80 единиц техники. Сейчас местные дорожники готовят спецмашины к зиме.