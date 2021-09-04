Фото: Голоса наших предков: о ремеслах и традициях, соцсеть ВКонтакте

Голышмановский краеведческий музей посетили участники проекта «Голоса наших предков: о ремеслах и традициях». Его главная задумка – объединить творческих людей, которым небезразлична история родного края. В итоге в проект вошли Тюменский, Ишимский, Исетский районы и Голышмановский округ.

Организаторы выезжают на места, где общаются с умельцами, проводят мастер-классы и поют фольклорные песни. В Голышманово они побывали в местном музее, где познакомились с историей развития гончарного производстве, центр которого находился в деревнях Шулындино и Садовщикова.

Также заинтересовали участников проекта и ценные экспонаты, к примеру, резные ставни с орнаментом сибирской местности и старые фотографии жителей дореволюционного пристанционного поселка. Кстати, по разнообразной одежде людей на снимках можно судить, как быстро в Сибири ассимилировались элементы разных культур и традиций. Специалисты проекта сразу же обратили внимание на то, что в других регионах так не одевались.

Фото: Голоса наших предков: о ремеслах и традициях, соцсеть ВКонтакте

Еще они осмотрели музейные альбомы о ремеслах и промыслах, в которых увековечены разные технологии. К примеру, описание ткацкого станка и кросен, печи в гончарной мастерской, как делали дровни и сани.

Также инициаторы проекта встретились с участниками ансамбля народных инструментов «Росинка» и с коллективом детского сада «Ягодка», где мастерски шьют старинные куклы и приобщают к ремеслу воспитанников. А затем их радушно принимали в деревнях Земляная и Медведево, где познакомили с чувашской культурой.

Итогом проекта «Голоса наших предков: о ремеслах и традициях» станет создание интерактивной экспозиции на основе собранного материала.

Напоминаем, что проект стартовал 17 августа в Ишимском районе. Впереди поездки в Тюменский район (с 7 по 10 сентября) и Исетский (с 14 по 16 сентября).

Добавим, что проект реализуется при поддержке федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».