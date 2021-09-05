В Голышмановском молодёжном центре осваивают старинное рукоделие

Фото: из архива Натальи Диль

Два учебных года педагог допобразования Наталья Диль реализовывала авторскую образовательную программу «Лепим вместе». Её познают 40 детей в возрасте от 5 до 18 лет в бесплатном объединении.

– Не сразу всё получалось, но теперь нам с ребятами под силу и лепка фигур людей, животных, зданий, мастерим игрушки, посуду, – комментирует Наталья Диль. – К сожалению, не каждому ребёнку хватает терпения довести работу до конца, на что порой уходит по две недели, но есть усидчивые.

К примеру, по индивидуальной программе занималась ученица школы № 1 Ирина Прилепская. Её работы были выставлены на несколько конкурсов. Диплом второй степени талантливая воспитанница получила на экологическом областном форуме «Зелёная планета» в разделе «Лепка» за космическое панно из пластилина и ракету-подсвечник из глины. Эту поделку отправляли ещё и на международный конкурс в город Санкт-Петербург. Конкурс проводит Академия музыки имени Елены Образцовой. Туда подали заявки более 1000 человек. Ирина стала участницей.

Всероссийский онлайн-конкурс «Чудеса гончарного круга», организованный в Оренбурге, принёс Ирине Прилепской диплом первой степени в разделе «Скульптура» за домик-подсвечник и «Мужичка Катышка», который разработали к 110-летию посёлка Голышманово. За свои успехи Ирина Прилепская занесена в банк одарённых детей Тюменской области.

Вот, например, такие фигурки лепят дети. Фото: Голышмановский молодежный центр

Авторская общеразвивающая программа «Лепим вместе» была рассчитана на два года. Раз на лепку из глины есть спрос, планируют реализовывать её дальше. В новом учебном году будут пробовать делать изделия из лепного камня. Это порошкообразная масса, которую разводят в нужной консистенции, она застывает и не требует обжига. По словам Натальи Диль, на изготовление поделок из лепного камня не нужно так много времени, как из глины.

Руководство молодёжного центра поддерживает программу и выделяет средства на приобретение разных материалов и оборудования. Есть гончарный круг, хотят еще купить магнитные съёмные круги для удобства. Мечтает Наталья Диль о приобретении большой муфельной печи.