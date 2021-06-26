Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 27 июня 2021 года: резко возросло число заболевших

В Тюменской области резко возросло число заболевших. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 115 и составило 38 549 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области на 26 июня 2021 года, за минувшие сутки 103 человека выздоровели (за весь период – 36917), 11 детей заболели (из общего числа заболевших), 10 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 12 388 человек остаются под медицинским наблюдением, 184 человека находятся на перевахтовке.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В Тюмени воду из водоемов проверили на наличие возбудителя коронавируса. К счастью, его не обнаружили. Результаты публикует на своем сайте местное управление Роспотребнадзора.

Главврач Тюменской областной станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова считает, что единственным способом защититься от коронавируса является прививка. Женщина более сорока лет работает в системе здравоохранения.

В Тюменской области вакцинировано 39,4% населения. Однако лидером по вакцинации среди регионов УрФО является ХМАО-Югра. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

В общежитии Тюменского государственного университета зарегистрировали очаг новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день известно о 14 заболевших, еще 22 человека из числа контактных изолированы.

– Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, других очагов в Тюменской области нет, – отметили в оперативном штабе.

Тюменские туристы, прибывшие из-за границы и не сдавшие вовремя тест на коронавирус, заплатят штрафов на 1 434 800 рублей. На сегодняшний день суд рассмотрел 124 административных дела.

– Россиянам, прибывшим из зарубежных стран на территорию страны любым видом транспорта, вне зависимости от возраста, необходимо дважды пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда. Результаты следует разместить через портал госуслуг, – напомнили местным жителям в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Тюменской области растет количество молодежи, заболевшей коронавирусом. Об этом сообщила заместитель главного врача областной инфекционной клинической больницы, начальник моногоспиталя Евгения Семенюк.

– Я думаю, это связано с тем, что люди пожилого возраста лучше соблюдают масочный режим, реже посещают места скопления народа, более ответственно отнеслись к вакцинации, чем молодежь, – считает Семенюк.

В Тюмени учителей, которые откажутся от вакцинации от коронавируса, обяжут писать расписку. Педагоги должны указать, что их предупредили о всех возможных последствиях.

В Тюменской области снова увеличивают коечный фонд для больных коронаврусом – пока на 420 мест. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

За последние сутки в России выявлено 21 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 619 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 347 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 430 753 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 132 683 летальных исхода, выздоровели 4 943 986 человек.