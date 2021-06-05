В Голышманово пройдет знаменитый Шарохинский фестиваль народного творчества

Фото:VI Шарохинский фестиваль

В Голышманово уже в шестой раз пройдет Шарохинский фестиваль народного творчества. Он развернется 26 июня на огромной поляне в северо-восточной части поселка. Посетители увидят палаточный городок с кулинарным, ремесленным и песенным дворами, а также обрядовой, танцевальной, национальной и театрализованной площадями.

Торжественное открытие назначено на 10.00. Начнется оно с обряда чествования рода и народных игр «Ручеек» и «Капканы». Также в этом году планируется выступление Государственного Омского русского народного хора, с которым многие годы гастролировал уроженец Голышмановской земли Леонид Шароха.

– На фестивале вы окунетесь в атмосферу жизни наших предков. Посмотрите реконструкцию быта с предметами рукоделия, народными промыслами и крестьянскими орудиями труда. Все желающие смогут стать участниками старинных обрядов и народных игр, - рассказала заместитель главы округа Марина Вакарина.

Также, по ее словам, большой интерес у участников и гостей вызывают богатырские забавы и сельский квест «Семейные игры».

Однако это далеко не всё, чем может похвастаться фестиваль. Вечером всех собравшихся ожидает силовое шоу «АРСЛАН-ЛЕВ» из Тобольска. Запланированы конкурсы вокалистов, танцоров, гармонистов и частушечников. Также ожидаются выступления творческих коллективов: «Иван да Марья» из Екатеринбурга, «Атака» и «Забава» из Челябинска. А ближе к полуночи зажгут огромный костер, вокруг которого будут водить хоровод.

Отметим, что на Шарохинском фестивале все находят занятия по интересам. Игровые и интерактивные площадки, а также ремесленные ряды будут работать в течение всего дня.

Немаловажно и то, что на месте проведения праздника имеется освещение, предусмотрены места для парковки автомобилей, а также размещение участников и гостей в палаточном городке. По желанию можно взять свою палатку, место под ее установку обязательно найдется.

Обеспечивать безопасность участников будут инспекторы ГИБДД и народные дружины. Продажа и распитие алкогольных напитков строго под запретом.

Добавим, что главный смысл Шарохинского фестиваля заключается в объединении семей, поколений и людей разных национальностей, в развитии новых направлений творчества и ремесел, а также это отличная возможность для активного семейного отдыха под открытым небом в праздничной атмосфере.