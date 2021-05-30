«Город разводных мостов и живых каменных львов»: как из Тюмени дешево добраться в Санкт-Петербург и что посмотреть

Как из Тюмени дешево добраться в Санкт-Петербург и что посмотреть. Фото - Вадим Бегун. Фото: Вадим Бегун

«Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград. Разводные мосты, живые каменные львы», – это строчки из песни «Город на Неве» известной группы «7Б», солист которой Иван Демьян восхвалял достопримечательности северной столицы, называя ее «сказкой во сне». Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» решил побывать в Санкт-Петербурге не во сне, а наяву, чтобы постараться потом передать атмосферу города и рассказать, что можно посмотреть. А посмотреть действительно есть что – город способен влюбить в себя всего за несколько дней и навсегда.

Фото - Вадим Бегун.

Для того чтобы быстро и недорого добраться до города, который находится в более чем двух тысячах километрах от Тюмени, лучше всего, конечно же, воспользоваться услугами авиаперевозчиков. Я выбрал авиакомпанию «Utair», которая предлагает прямые рейсы из Тюмени до Санкт-Петербурга по приемлемой цене – стоимость билетов начинается от 3 985 рублей. Расписание полетов – более чем удобное – из областной столицы воздушное судно вылетает в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в восемь утра. Возвратиться можно в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье – самолет вылетает обратно в 21.30. Билеты в продаже на официальном сайте и в мобильном приложении.

– В 2021 году Utair продолжает усиливать присутствие в регионах и базирует дополнительные лайнеры в одном из своих ключевых хабов – в Тюмени, чтобы соединить Сибирь прямыми рейсами с Центральной Россией, Поволжьем и Югом», – комментирует президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Фото - Вадим Бегун.

Итак, я отправляюсь во вторник с возвращением в четверг. По прилету в Петербург (а лететь туда всего около 2,5 – 3 часов), нужно сесть на автобус под номером 39Э, чтобы быстро (около 20 минут) добраться до ближайшей станции метро. Оттуда в центр города идут автобусы, можно воспользоваться и подземкой. Я выбрал привычный для меня автобус, но лишь по той причине, что из окна все же виден город, а не стены подземки.

Фото - Вадим Бегун.

Нет смысла описывать каждую достопримечательность по отдельности, тем более у каждого должно быть именно свое впечатление от того или иного объекта, в общем же хочется сказать, что город поражает – тем более неискушенного (то есть начинающего) путешественника.

Фото - Вадим Бегун.

Прежде всего, поражает своими масштабами – чего стоит только кажущийся бесконечным Невский проспект с множеством старинных домов, сохраненных в отличном состоянии.

Фото - Вадим Бегун.

Стоит отметить, что для того чтобы посмотреть многие достопримечательности этого города – не нужно ездить из одного конца в другой. Все они находятся близко друг от друга в радиусе нескольких километров. Это и исторический музей «Государственный Эрмитаж», и собор девятнадцатого века «Спас на крови», и Петропавловская крепость, и Исакиевский собор.

Фото - Вадим Бегун.

Своим размахом меня поразил Казанский кафедральный собор и Дворцовая площадь, а Михайловский замок и Юсуповский дворец на Мойке – дыханием старины. Прекрасны и мосты – Троицкий, Аничков, Дворцовый и другие, а более всего – великолепные виды с них.

Фото - Вадим Бегун.

Любителям морских прогулок здесь предложат экскурсию на воде. Выбор велик – от маленьких лодочек с лавочками до комфортабельных теплоходов с кожаными диванами. Цены разнятся, конечно, в зависимости от того, на чем вы решите прогуляться по воде. Сделать это можно как за семьсот рублей, так и за две тысячи. Кстати, можно договориться и подешевле – все зависит от вашего умения торговаться – экскурсоводы же охотно соглашаются снизить цену на 100-200 рублей.

Фото - Вадим Бегун.

Встает закономерный вопрос – где в Питере можно разместиться на ночь. Тут выбор не менее велик – весь центр города испещрен всеразличными хостелами и отелями. Самые дешевые – 300 рублей. Самые дорогие… тут уж все зависит от размера вашего кошелька.

Фото - Вадим Бегун.

Ради справедливости, те обстоятельства, что лично мне, как туристу, не понравились. Это достающие тебя графы и фрейлины, а также девочки в военных нарядах на Дворцовой площади и у Эрмитажа. Они бегут к вам и чуть ли не насильно заставляют фотографироваться с ними, как бы невзначай намекая, что сие удовольствие, конечно, не бесплатное. Граф Орлов (конечно же, "собственной персоной") также на всех парах мчится к вам, чтобы удостоиться чести пожать вам руку и выбить с вас 300 рублей. Сомнительное удовольствие – иметь в своей галерее на телефоне фотографию с разукрашенными людьми, тем более что это несколько портит впечатление от твоего похода по городу. Ну кому нравится назойливость? Хорошо еще, что экскурсоводы, предлагающие поплавать на теплоходе, не суют вам свои таблички в лицо, а лишь мирно выкрикивают предложения в громкоговоритель.

Фото - Вадим Бегун.

Если вы все еще раздумываете – стоит ли посещать Питер, то отвечу: конечно, сделать это просто необходимо. Тем более поездка не обойдется дорого. Давайте посчитаем: билеты – около восьми тысяч рублей, хостел (на два дня – порядка семисот рублей), еда (все зависит от вас) – около полутора тысяч. Итого – чуть более десяти тысяч рублей, плюс прочие мелкие расходы, без которых не обойтись (магнитики, проезд в общественном транспорте, платный туалет (да-да, в Тюмени с этим дела обстоят куда лучше).

Фото - Вадим Бегун.

За эти деньги вы получите незабываемые ощущения от самой обстановки города (от уличных музыкантов, от картинных и книжных галерей под открытым воздухом и многочисленных летников). Вы непременно будете вспоминать вашу поездку долгое время и уж конечно, не раз захотите сюда вернуться.

Фото - Вадим Бегун.