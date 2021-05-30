Губернатор Тюменcкой области Александр Моор принял участие в предварительном голосовании «Единой России»

Глава региона проголосовал во втором корпусе школы №29 Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Заключительный день предварительного голосования «Единой России» за выдвижение кандидатов в депутаты Тюменской областной думы проходит сегодня в Тюмени, 30 мая, с 8.00 до 20.00. Свой голос за кандидата отдал губернатор Тюменский области Александр Моор.

Глава региона проголосовал на участке № 72.020.2 во втором корпусе школы № 69 (бывшая школа № 44). Комментируя праймериз журналистам на пресс-подходе, Александр Моор отметил, что партия «Единая Россия» на сегодняшний день единственная партия, которая использует такой механизм подбора кандидатов.

Он отметил особенность праймериз «Единой России»: участвовать в предварительном голосовании могут не только члены партии, но и любой гражданин страны, который на данный момент времени не является членом какой-либо другой партии, но имеет желание участвовать в политической жизни, является профессионалом в своей трудовой деятельности, а самое главное, имеет доверие земляков и желание представлять их интересы. При этом прийти на избирательный участок и отдать голос за участников праймериз имеют право все избиратели, подчеркнул губернатор.

– Это очень важно, это позволяет отбирать очень сильных, готовых к политической конкуренции будущих депутатов самых разных уровней. Мы заинтересованы, чтобы в предварительном голосовании участвовало максимальное количество людей. 14 мая 2021 года все желающие могли заявиться, и сегодня 89 человек участвуют в предварительном голосовании. Половина из них – узнаваемые люди, политические тяжеловесы, ещё половина – это люди, которые впервые в этом процессе участвуют, – отметил глава региона.

По его словам, молодые люди активно участвую в праймериз: 37 человек из 89 – в возрасте до 35 лет. И 23 человека из этих 89 – это люди из партийного проекта «Полит-стартап», то есть это люди, которые осознанно идут в политику, прошли хорошую подготовку и готовы активно участвовать в политической жизни региона и страны.

– Партия дала возможность всем нашим землякам, у которых есть право голосовать, в течение семи дней, начиная с понедельника, 24 мая, зарегистрироваться и проголосовать онлайн. А у кого такой возможности не случилось, сегодня, 30 мая, в воскресенье, проголосовали очно, классически, как это сделал я. Внутрипартийные выборы – возможность отдать свой голос за тех, кому доверяешь, кого хотелось бы видеть на сентябрьских выборах в Госдуму, Тюменскую областную думу и на дополнительных выборах в Тюменскую городскую думу, – сказал Александр Моор.

Работа участков в Тюмени завершится сегодня в 20.00.