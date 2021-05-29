В Голышмановском округе детей ждут в шестнадцати летних лагерях

В Голышмановском округе Тюменской области маленьких жителей ждут в детских лагерях Фото: Татьяна Коркина

В Голышмановском округе Тюменской области маленьких жителей ждут в детских лагерях. За три смены в лагерях с дневным пребыванием отдохнут свыше 1300 детей. Приемка пришкольных лагерей завершилась, и для встречи с отдыхающими всё готово.

– В этом году снова будем работать, соблюдая особые санитарные требования: держать социальную дистанцию, ходить в столовую и на мероприятия небольшими группами, – подчеркнула заместитель главы муниципалитета Марина Вакарина. – Теперь разрешено выводить детей в парк отдыха и приглашать работников культуры в лагеря для проведения мероприятий. Все образовательные учреждения снабжены моющими и сертифицированными дезинфицирующими средствами, в том числе с локтевыми дозаторами, которые установят на входе.

Все сотрудники, работающие в пришкольных лагерях прошли медицинские осмотры и поставили противокоронавирусные прививки, а работники пищеблоков сдали анализы на разные вирусные и кишечные инфекции.

Режим работы пришкольных лагерей остаётся неизменным: с 8.30 утра до 16.30 дня. Для детей до десяти лет обязателен дневной сон. Во время летней оздоровительной кампании ребят кормят завтраками, обедами и полдниками. Разработаны пять программ отдыха для лагерей с дневным пребыванием всего округа.

Как отметил председатель окружного комитета по спорту, молодежной политике и культуре Николай Цибуцинин, за лето создадут 80 спортивных и досуговых площадок, в которых в среднем отдохнут более 1300 подростков, в том числе из группы особого внимания. Площадки будут работать днём и вечером, примерно по три часа в день.