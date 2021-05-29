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Происшествия29 мая 2021 7:18

В Тюмени из Студенческого пруда выловили автомобиль с человеческими костями

Кому принадлежат останки - пока не известно
Алексей КОСЕНЧУКАлексей КОСЕНЧУК
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Утонувший автомобиль с останками внутри

Утонувший автомобиль с останками внутри

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Чудовищную находку обнаружили накануне вечером, 28 мая, в пруду Студенческом на улице Мельникайте в Тюмени. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях с припиской: «Район Студенческого городка. Уже два часа что-то ищут».

Фото очевидцев с места ЧП

Фото очевидцев с места ЧП

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Этим «что-то» оказался автомобиль ВАЗ 2106, внутри которого находились человеческие кости.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, на место ЧП выдвинулись следователи и криминалисты, которые весь вечер работали около пруда.

Место, где нашли останки

Место, где нашли останки

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Кому принадлежат останки – пока не известно. Чтобы установить личность погибшего человека и определить причины и давность смерти, назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы. Все сведения проверят по базе данных без вести пропавших людей. По результатам проверки будет принять процессуальное решение.

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