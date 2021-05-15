В Голышмановском городском округе продолжается массовая вакцинация от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Голышмановском городском округе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Уже привито более двух тысяч человек.

По словам главного врача областной больницы № 11 Алексея Белова, поначалу вакцина была в дефиците, но сейчас она поступает в лечебное учреждение в достаточном количестве. Завозится преимущественно «Спутник V».

– Все, кто поставил прививки, переносят вакцину хорошо, причем в старшей возрастной группе пациенты вообще лишены побочных ощущений. Мы это связываем с тем, что пожилые граждане менее социально активные и у них не наслаиваются инфекции, как у работающих, особенно в организациях с массовым скоплением людей. Граждан категории 65+ мы привили уже около сорока процентов. Всего необходимо вакцинировать 60 – 70 процентов взрослого населения, чтобы создать коллективный иммунитет, – добавил Алексей Белов.

Также он отметил, что голышмановцы жалуются на долгое ожидание прививки. Чтобы уменьшить очередность, созданы дополнительные пункты вакцинации на ФАПах, где имеется специальный допуск на вакцинопрофилактику, также применяется спецтранспорт. В медицинской организации увеличено количество персонала, занятого обработкой специальной документации.

Отметим, что за майские праздники в Голышмановском округе выявили два случая коронавируса, больных пневмониями разной степени тяжести насчитывается свыше шестидесяти.