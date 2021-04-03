Новые ФАПы открылись в Юргинском районе

Фото: Новости Юргинского района, соцсеть ВКонтакте

Новые фельдшерско-акушерские пункты взамен прежних, обветшалых, начали работать в селах Володино и Лабино Юргинского района. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» селяне теперь получают плановую, неотложную и экстренную медицинскую помощь в комфортных условиях.

В просторных и светлых модульных ФАПах устроено электро-, водо- и теплоснабжение, установлено необходимое сантехническое оборудование. Внутри для удобства медицинских работников и комфорта пациентов обустроены кабинеты приема, процедурный и смотровой, помещения для хранения лекарственных средств, зона ожидания. Имеется вся необходимая мебель и оборудование – от портативных анализаторов для определения холестерина, уровня сахара и гемоглобина крови до электрокардиографов, спирометров, дефибрилляторов и специальных холодильников для хранения вакцин.

– Раньше у нас не было таких диагностических возможностей. Теперь сможем помогать на месте гораздо большему числу пациентов, особенно при экстренных состояниях до прибытия скорой – при инсультах, желудочно-кишечных кровотечениях, коронарном синдроме. Сейчас у нас появились и пульсоксиметры для определения уровня насыщения артериальной крови кислородом. Эти простые приборы в период пандемии приобрели особую важность в диагностике и профилактике дыхательной недостаточности, – поделилась фельдшер володинского ФАПа Любовь Беседина.

Фото: Новости Юргинского района, соцсеть ВКонтакте

Новые модульные медицинские учреждения являются структурными подразделениями областной больницы № 11 р. п. Голышманово. Оперативно медицинскую помощь в них будут получать 750 человек, в том числе более 100 детей.

Открытия ФАПов жители сел и близлежащих деревень ждали с нетерпением, поэтому администрация областной больницы № 11 постаралась придать праздничности важному для селян событию. Красные ленты во время открытия ФАПов главный врач больницы Алексей Белов и глава Юргинского района Виктор Васильев перерезали вместе с главами Володинского и Лабиновского сельских поселений, фельдшерами Любовью Бесединой и Татьяной Комаровой.

– В фельдшерско-акушерском пункте местные жители смогут не только измерить давление, но и сдать анализ на сахар, сделать электрокардиограмму. Также здесь по графику будут принимать выездные бригады узких специалистов и проходить профилактические осмотры и диспансеризация, – рассказал главный врач ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» Алексей Белов.