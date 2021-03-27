Лечить зубы в Ялуторовске стало намного приятнее

Пациентам непременно понравятся все изменения Фото: pixabay.com

На втором этаже стоматологической поликлиники областной больницы № 23 начался прием пациентов. Просторные кабинеты, широкий светлый коридор и отличные перспективы на грядущее лето – вот что открылось первым посетителям. Большие изменения в стоматологической поликлинике начались летом прошлого года. В ходе капитального ремонта мастера заменили значительную часть коммуникационных систем – электросеть, водопровод, вентиляцию и прочее. На втором этаже, где сейчас размещаются врачи, обновили всё – от пола до потолка и освещения. В скором времени ожидается монтаж нового оборудования.

– Пока не был закончен ремонт второго этажа, мы работали в достаточно стесненной обстановке, но стремились максимально сохранить все виды медицинской помощи населению, – рассказала заведующая стоматологическим отделением Светлана Коржень.

По словам врача, ей пришлось делить кабинет с зубными техниками. Понятно, что это пыль, жужжащие сверла… Но весь коллектив знал, ради чего терпит неудобства. Зато теперь работать стало несравнимо комфортнее.

И сейчас ялуторовские стоматологи оказывают пациентам все виды помощи. На отремонтированном втором этаже действуют смотровые, терапевтические, ортопедические и хирургические кабинеты, зуботехническая лаборатория. Есть и кабинет помощи детям. А также еще два врача-стоматолога принимают в детской поликлинике.

Коллектив работает в две смены, деля кабинеты. После окончания ремонта первого этажа действующих кабинетов станет больше и поток пациентов можно будет увеличить. В месяц стоматологи областной больницы № 23 принимают от трех до четырех тысяч пациентов. Экстренную помощь при острой боли пациенты и сейчас получают в день обращения. В профильном кабинете врачи работают с восьми утра до восьми вечера, с перерывом на санитарную обработку помещения. Торжественное открытие стоматологической поликлиники в Ялуторовске состоится до конца лета.

– Рентгеновский аппарат и медтехника в физиокабинете тоже будут новыми Многие не знают, что челюстные суставы после травм и просто с возрастом могут заболеть так же, как, например, коленные. Поэтому физиотерапевтические процедуры в стоматологии очень востребованы, – отмечает Светлана Коржень.

Но главный сюрприз будет ждать пациентов на нулевом этаже поликлиники. Там оборудуют две просторные раздевалки – мужскую и женскую. Разместят современные санитарные комнаты, даже с душевыми кабинками! И игровая комната для детей. Временные неудобства, связанные с ремонтом, после его окончания пациентам компенсируют с лихвой!