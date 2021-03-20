В Голышмановском районе появились на свет 196 малышей Фото: Ольга Крыльцова

За прошлый год в Голышмановском городском округе появились на свет 196 малышей. В местном роддоме принято 104 родов. Женщины с патологиями беременности рожали в перинатальных центрах городов Ишима и Тюмени. На учете по беременности состояла 241 жительница этой территории. Родов было побольше, чем в предыдущие годы.

– Совсем мало у нас было первородящих, в основном к нам приходили за третьим, четвертым или пятым ребенком. Меньше стало малолетних рожениц, чаще рожают женщины за 40 лет. Если посмотреть по прошлому году, то средний возраст беременных – 34 года, – сообщила старшая акушерка родильного отделения областной больницы № 11 Светлана Титова.

Новорожденные лежат в палатах вместе с мамами, в медучреждении стопроцентное грудное вскармливание, в будущем это поможет сформировать хороший иммунитет.

– За 2020 год произошло четверо преждевременных родов. У нас есть всё необходимое оборудование для ухода за малышами, родившимися ранее положенного срока, но сейчас их забирают и выхаживают в ишимском перинатальном центре. Радует, что уже несколько лет в нашем роддоме нет отказников. Число медицинских абортов тоже сократилось, это результат профилактической работы, – добавила акушерка.

Сейчас в Голышмановском округе больше 120 беременных. В роддоме находятся около десятка: кто-то на лечении, кто-то после родов. По мнению женщин, здесь созданы хорошие условия для пребывания и качественный уход за пациентами.

– У нас четыре палаты, в двух из них лежат женщины с патологиями беременности, начиная с 20 недель. Например, если есть угроза прерывания беременности, отеки, высокое артериальное давление, анемия, ложные схватки. И две послеродовые палаты. В каждой установлены дезары и кварцевые лампы для дезинфекции воздуха. Имеются процедурный и прививочный кабинеты, санитарная комната, столовая, – сообщила Светлана Титова.