«Хочу в отпуск в Испанию!» Тюменки поделились сокровенными желаниями в преддверии 8 Марта

Тюменки поделились сокровенными желаниями в преддверии 8 марта. Фото: Вадим Бегун

В тюменском торгово-развлекательном центре «Сити молл» прошел перформанс под названием «Хочу и могу». Необычную акцию придумали в молодежном театральном центре «Космос». Суть ее заключается в том, чтобы на вывешенном в холле мегамаркета панно написать свое желание. Стоит отметить, что акция пользовалась большим успехом и жительницы областной столицы не стесняясь изливали душу с помощью губной помады.

Акция прошла в ТРЦ "Сити молл". Фото: Вадим Бегун

– Сейчас такое время, когда девушки не только прекрасны, но и самостоятельны, они всемогущи во всех смыслах этого слова. Посредством акции они могут выразить свою мысль в формате желания. Пусть эта аффирмация обязательно сбудется. Акция придумана нашими художником и сотрудницами – у нас коллектив женский больше чем на две трети. Панно, покрытое всевозможными желаниями и посылами девушек, останется на несколько дней в ТРЦ, чтобы радовать всех посетительниц «Сити молла», – рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» руководитель молодежного центра «Космос» Илья Титов.

Женщины были активны. Фото: Вадим Бегун

Позже он подвел итоги акции: «Желания очень понятные и достижимые. Одна из женщин, например, хочет стать известным фотографом. Другие мечтают похудеть и удачно выйти замуж. Вот, например, девушка хочет открыть арт-студию. Кстати, этот посыл откликается нашему центру – у нас на площадке есть много режиссерок. Нет абсолютно никаких преград, женщины снова напоминают себе и миру, что они могут всё».

У каждой свое желание. Фото: Вадим Бегун

Мы тоже ознакомились с панно. Действительно, все желания просты и вполне достижимы. Несколько женщин хотят машины – кто-то «Хонду-Цивик», кто-то – любой марки, лишь бы была красного цвета. Но одно желание особенно откликнулось в душе: «Выздороветь моему сыну!».