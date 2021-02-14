Онлайн-мастер-класс по созданию валентинки ко Дню святого Валентина состоялся во Дворце творчества и спорта «Пионер» в рамках акции «14 февраля с пользой». Желающие порадовать любимого человека шедевром «собственного производства» могли зайти в группу «Пионера» в соцсети «ВКонтакте» и посмотреть, как создать валентинку собственными руками.Валентинки – это символы нежных чувств, любви и преданности. Вариаций для их создания – масса: их можно сделать серьезными и торжественными либо смешными и прикольными. Посмотрите, как можно изготовить валентинку за пять минут:НА ЗАМЕТКУЧто нужно для изготовления валентинки?- Лист плотной бумаги любого цвета.- Лист цветной бумаги любого цвета.- Ножницы.- Простой карандаш.- Клей-карандаш.