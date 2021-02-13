Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 14 февраля 2021 года: число заболевших вплотную приблизилось к 30 тысячам

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 120 и составило 29 912 человек.

Всего зараженных: 29 792.

Количество смертей: 265.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За минувшие сутки 117 человек выздоровели (за весь период – 28 098), 10 детей заболели (из общего числа всех случаев), 7 пациентов находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), 8 716 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 240 находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 265 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 14 861 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 502 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 765 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 057 698 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 79 696 летальных исхода, выздоровели 3 577 907 человек.