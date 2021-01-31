Тюменцам рекомендуют не забывать о профилактике коронавируса даже после вакцинации Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области началась массовая вакцинация всех желающих против коронавируса. Уже привиты 10 тысяч человек, на очереди еще столько же. Но не стоит думать, что прививка – это полная защита и соблюдать меры профилактики уже не нужно.

Во-первых, по данным регионального Роспотребнадзора, вакцинация не препятствует последующему попаданию вируса в организм человека, она в случае заражения не дает развиться болезни. Во-вторых, любой человек, ставил он прививку или нет, может быть переносчиком вируса-возбудителя COVID-19. Потому ношение защитных масок, соблюдение социальной дистанции и требований к гигиене рук будет своеобразной мерой по защите других людей, в том числе близких родственников и знакомых.

Нужно также помнить, для того, чтобы устойчивый иммунитет сформировался, должно пройти 3-4 недели после второй вакцинации. К тому же иммунитет, по прогнозам исследователей, будет сохраняться не менее года. Точный срок пока не определен.