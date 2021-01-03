Несмотря на то что 2020 год прошел в режиме онлайн, в областной столице были реализованы крупные проекты, рассчитанные как на всех горожан, так и на более узкую аудиторию.Так, региональный центр «Семья» провел два онлайн проекта – «Семья#ПроВсе», который изначально был ориентирован на школьников, перешедших на дистанционную учебу, но позже его участниками стали целые семьи. Участники проекта выполнили более сорока заданий. Семья#ПроВсе набрал свыше 56 тысяч просмотров в Сети.Еще один проект, «ЗОЖги», создали вместе с областным центром профилактики и реабилитации. Он был направлен на профилактику и противодействие всем видам зависимости, в том числе депрессивно-суицидальных намерений.– На всю страну, а не только в Тюменской области мы представили методику оценки рисков и угроз безопасности в семье «Светофор», – рассказала директор центра Елена Перминова. – Это новый инструмент для специалистов, который позволяет оперативно выявлять и изучать ситуацию в семье, определять социальные риски и угрозы безопасности. Эту идею мы подали в Агентство стратегических инициатив и предложили на всероссийский форум «Вместе – ради детей!» – ежегодную большую встречу специалистов, которые работают с семьей и детьми. На форуме мы стали победителем, наша практика признана лучшей в России.