Жительница Тюмени погибла во время ночного пожара

Тюменка погибла во время ночного пожара Фото: pixabay.com

Пожар в многоквартирном доме на улице Демьяна Бедного, 38 забрал жизнь тюменки. Трагедия произошла в ночь со 2 на 3 октября из-за короткого замыкания.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе окружного ведомства, сообщение о возгорании поступило в 00.21. Пожарные прибыли на место уже через 8 минут. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на 9-м этаже площадью 48 метров квадратных. Из здания удалось эвакуировать 21 человека.

– На месте пожара работали три звена газодымозащитной службы. Всего было привлечено 8 единиц техники и 24 человека личного состава, – дополнили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

По сообщению областного департамента здравоохранения, в пожаре пострадали женщина и ребёнок, их доставили в областную больницу № 2. Однако госпитализация пациентам не потребовалась. После оказания медицинской помощи их отправили домой на амбулаторное наблюдение.

Напоминаем, что недавно в Тюмени произошёл ещё один трагический пожар, в котором погиб ребёнок. Кроме того, в доме находились ещё трое детей. Получив сильные ожоги, они были доставлены в реанимацию.