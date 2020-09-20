Тюменец выпустил тревел-шоу про иностранных студентов в Российских глубинках. Фото - Даниил Грамотин в ВК.

Студент ТюмГУ Даниил Грамотин представил новый сезон проекта «Россия глазами иностранца». В тревел-шоу студенты других государств на три дня отправляются жить к семьям в деревни и сёла дальних регионов России. Молодые люди знакомятся с бытом и особенностями жизни, а полученный опыт комментируют с точки зрения своей родной культуры. На данный момент вышли две серии. Их можно посмотреть на YouTube-канале By Foreigners.

Премьерный выпуск посвящен Якутии. В нем марокканец Камал Зуани отправился на три дня к Сардане Сыромятниковой. Иностранец попробовал национальное якутское блюдо салама на семейном ужине. Познакомился с рыбаками и учился ловить карася. Также он узнал, зачем живьем есть маленьких лягушек. Серия собрала более 3 тысяч просмотров. Выпуск можно посмотреть по ссылке.

Во второй серии рассказывают о жизни на Сахалине глазами колумбийки Марии Гонсалес. Студентка отправилась на рыбалку в открытое море, посетила маяк Анива и рыбный рынок. Также она поднялась на хребет Жданко.

Третья серия выйдет 24 сентября. В ней о жизни Камчатки расскажет студент из Йемена Садам Абасс.

– Места съемок выбирали отдаленные, с новой, особенной, на наш взгляд, культурой коренного населения. Но мы, жители России, так или иначе знакомы с укладом народов из разных регионов нашей страны. Иностранные студенты помогают нам посмотреть на вроде бы знакомые нам обычаи с другой стороны, обратить внимание на детали, открыть что-то новое, – рассказал Даниил Грамотин, автор проекта.

Над видео работает тюменский продюсерский центра Baza. Сезон будет состоять из 10 серий. Каждый выпуск расскажет про культуру отдельного региона: Якутии, Камчатки, Иркутской области, Сахалина, Чукотки, Республики Бурятии, Тывы, Хакасии, Республики Дагестан и Ингушетии. Выходить серии будут до середины ноября 2020 года.

Справка

*Премьера первого сезона состоялась в январе 2020 года. Тогда создатели рассказали о жизни иностранных студентов в селе Абалак Тюменской области, в Северной Осетии, Республике Алтай, в Мордовии и Татарстане, в Ростовской области и Красноярском крае. Семь серий собрали более 250 000 просмотров.