Художники из Ханты-Мансийска и Самары приступают к стрит-артам в Тобольске Фото: pixabay.com

С 18 сентября к работе над стрит-артами в Тобольске приступают художник из Ханты-Мансийска Али Алеев и художник из Самары Денис Вертигов. Они раскрасят по одному объекту в микрорайоне Иртышский, во дворе 18-го дома, и в 10-м микрорайоне, во дворе дома 47.

Граффитисты подготовили художественные эскизы на основании историй, рассказанных жителями о своём дворе и о сложившихся соседских традициях. Объекты будут готовы к 25 сентября.

– После того как художники завершат работу над объектами, в каждом из пяти дворов «Вектор улиц» устроит праздник, чтобы познакомить между собой соседей и зародить новые добрососедские традиции в момент появление стрит-арта с объединяющей жителей историей, – рассказала Светлана Спехова, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске.

Всего в рамках проекта будет создано 5 артов в 5 дворах Тобольска. Первый уже появился во дворе дома № 36а в 7-м микрорайоне. Его выполнила Полина Разикова из Екатеринбурга. К работе в двух последних дворах в 8-м и 7а микрорайонах тоболячка Елена Шишкина и команда из Екатеринбурга MES приступят после 20 сентября.

Отметим, что за два года в фестивале «Вектор улиц» приняли участие более 400 тоболяков по направлениям: стрит-арт, фотография, архитектура малых форм, музыка, графический, световой, ландшафтный и веб-дизайн, стендап и видеография. Они переосмысляли городское пространство и создали 8 фотопроектов, фотовыставку «Вектор свободы», графический принт, 9 плакатов, 4 веб-сайта, 2 стрит-арта, 5 видеороликов, концепцию ландшафтного дизайна и декоративную скамью возле мультицентра.

Основное направление проекта в 2020 году – создание стрит-артов в пяти дворах Тобольска, которые выбрали сами жители. Художественные эскизы разрабатываются художниками на основе историй тоболяков.