Тюменский режиссёр представит работу Тимуру Бекмамбетову

Тюменский режиссёр представит работу перед Тимуром Бекмамбетовым. Фото - pixabay.com.

19 сентября тюменский режиссер Константин Шведов представит научпоп-сериал «Болезнь*» (Болезнь со звездочкой) на шоу DreamApp. В жюри будут Тимур Бекмамбетов и представители онлайн-кинотеатров и других площадок.

DreamApp – открытое шоу, где авторы контента могут получить деньги на свой проект. Каждый участник за две минуты презентует свою инициативу инвесторам, а они решают, вложиться или отказать. Константин выступит с документальным сериалом «Болезнь*» (Болезнь со звездочкой). Каждый выпуск посвящен отдельному заболеванию: сахарному диабету, раку, гастриту, герпесу и геморрою.

Съемки выпуска с участием Константина пройдут 19 сентября. Свой проект тюменец представит на суд жюри, в составе которого режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.

– У нас есть огромные проблемы в сфере осведомленности о болезнях. И хочется донести знания о заболеваниях до максимального количества людей. Если говорить с точки зрения концепта, то в фильме планируем показать интервью и комментарии врачей, друзей и родных приглашенных звезд, столкнувшихся с различными заболеваниями. Но ставку я хочу сделать на яркий и ироничный визуальный ряд, – рассказал создатель сериала Константин Шведов.

В команде проекта «Болезнь*» помимо режиссера также продюсер Анна Румянцева, CG-супервайзер Ян Курсаков и композитор Евгений Бархатов.