Тюменский барбер: «Когда ты ухожен, тебя окружают более «дорогие и качественные» девушки»

Всемирный День бороды в этом году выпал на 5 сентября.
Фото: Из личного архива
Всемирный день бороды в этом году выпал на 5 сентября. Учитывая тотальную моду современных мужчин на «брутальную растительность», корреспонденты «Комсомольской правды» – Тюмень» решили уточнить у профессионала своего дела Давида Мушегяна, почему почти все парни поголовно бросились отращивать щетину.
– Почему в последние годы борода снова вернулась в моду? С чем это связано?
– По большому счету, борода никогда не выходила из моды. Многие мужчины самостоятельно пытались ухаживать за ней дома, но с появлением барбершопов многие бородачи решили довериться мастерам. Соответственно, растительность на лице приобрела более ухоженный, дорогой вид. Как известно, когда ты ухожен и имеешь презентабельный вид, тебя окружают более дорогие и «качественные» девушки. А мы, парни, следим за собой для того, чтобы нравиться прекрасной половине человечества. Ведь борода для мужчин – как косметика для девушек. Лично я ношу бороду, чтоб зимой лицо не мерзло, а летом – не потело.
– Много ли мужчин пользуются услугами для стрижки бороды? Как вы думаете, в наше время это просто стиль или борода подчеркивает силу и мужество, как много веков назад?
– Безусловно, много. Борода – часть стиля и образа жизни. Возможно, она подчеркивает мужественность и брутальность, но нас таких единицы. Тяжело себе представить мужчину на самокате, с завернутыми штанишками, одетого как тинейджер, но с бородой. Вряд ли кто-то скажет: «Вот это да, какой брутальный мужчина».
Основная масса бородачей - от 25 до 35 лет
Фото: Из личного архива
– Среди какого возраста мужчин, ношение бороды более популярно?
- Возраст не имеет значения. Носят бороду все: как двадцатилетние, так и пятидесятилетние. Но основная масса – это парни в возрасте от 25 до 35 лет.
– Для каждого носителя бороды подбирается оригинальный стиль или существуют каноны моды, которых придерживаются абсолютно все?
– Мода для всех разная. Лично я не придерживаюсь каких-либо канонов моды. Не отговариваю человека носить ту или иную бороду или ходить с этой или другой стрижкой. Могу давать советы и рекомендации. Я всегда работаю для людей, мне важно быть полезным для них. Уверен, что многие мастера-теоретики со мной не согласятся. Им важно быть в уважении и почете среди коллег, но, как по мне, это глупо.
КСТАТИ
По статистике, почти 55% мужчин во всём мире носят растительность на лице.
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