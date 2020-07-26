Дизайнер из Тюмени рассказала, как обустроить комнату для первоклассника

До нового учебного года осталось чуть больше месяца, родители начинают готовить не только одежду для школы, но и обустраивать комнату будущему первоклашке. Дизайнер интерьера и мама двух школьников Анастасия Дробышева рассказала, как сделать это правильно

Самое главное – создать ребенку рабочий уголок, где он сможет учить уроки и выполнять дополнительные задания. По словам дизайнера, оптимальный размер стола для школьника – шириной 115 – 125 см и глубиной 60 см. Если позволяет место, можно сделать единую столешницу вдоль всей стенки у окна. Тогда будет место и для учёбы, и для творческих поделок. Полки над столом в виде ячеек организуют учебники и тетради, папки для творчества и детские «сокровища». Выкатная тумба под столом с выдвижными ящиками одновременно добро и зло: очень удобно хранить в ней вещи, но там со временем может образоваться гора нужных и не очень вещей.

– Лучше стол разместить так, чтобы дневной свет был слева, а если ребёнок левша – то справа. Отличный вариант и рабочая поверхность параллельно окну, чтобы взор ученика был обращён в окно, а не упирался в стену, это позволяет глазам отдыхать и ловить вдохновение в моменты раздумий, – говорит Анастасия. – Если в семье двое детей школьного возраста и у них единое место для рабочего стола, нужно как минимум по 100 см рабочего пространства на каждого.

При покупке настольных ламп желательно выбирать тёплый белый оттенок излучаемого света. Стулья нужны ортопедические с возможностью регулировки высоты и наклона. Выбор в магазинах города большой. Только проверьте, чтобы стул был устойчивым, не крутящимся и без подлокотников. Очень хорошо в детских смотрятся рейлинги с подвесными кашпо или специальными емкостями. Так удобнее хранить школьные принадлежности, карандаши и прочие «богатства» ребенка. Ведь задача взрослых – спланировать пространство и места хранения заранее. Чтобы нашлось место для коллекций, кубков, рисунков, пластилиновых фигурок, постеров, фотографий и остальных важных элементов.