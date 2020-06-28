2020-06-28T09:45:47+03:00
Общество

Повлияет ли новый лимит на ипотеку с господдержкой на спрос на недвижимость в Тюмени?

И в чем плюс нововведения
Руслан Савинов
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Повлияет ли новый лимит на ипотеку с господдержкой на спрос на недвижимость в Тюмени?Повлияет ли новый лимит на ипотеку с господдержкой на спрос на недвижимость в Тюмени?Фото: pixabay.com
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В своем обращении к гражданам президент России 23 июня объявил о том, что льготная ипотека с господдержкой под 6,5% в регионах расширяется на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей. Ранее было ровно в два раза меньше – 3 млн рублей.

По словам директора федеральной компании в сфере недвижимости и ипотеки «Этажи» Ильдара Хусаинова, такая инициатива позволит увеличить спрос ещё на 10 – 15 процентов, но каких-либо революционных изменений на рынке недвижимости вряд ли стоит ожидать. Поскольку и до этого ограничение 3 миллиона рублей действовало лишь на сумму кредита, а не на стоимость приобретаемого объекта. Как показывает практика, дорогие варианты квартир приобретаются при продаже имеющейся недвижимости или наличии сбережений, поэтому обладают высоким первоначальным взносом.

В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО риелторы фиксируют очень большой спрос на новостройки, в некоторых категориях он вырос на 30 – 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но главный плюс нововведения в том, что при приобретении объекта недвижимости в пределах указанных ограничений потребуется минимальный первоначальный взнос – 15 – 20 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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