2020-06-21T11:57:31+03:00
Общество

Тюменцы услышат хиты прошлого в новом исполнении

Онлайн-трансляция состоится 23 июня
Руслан Савинов
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Тюменцы услышат хиты прошлого в новом исполненииТюменцы услышат хиты прошлого в новом исполненииФото: pixabay.com
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В Тюмени 23 июня в 19.00 театральный центр «Космос» проведет онлайн-концерт в стиле 1990-х годов. Любой желающий сможет стать его зрителем.

Планируется, что каверы на известные песни прошлых лет исполнит команда театрального центра. Например, они планируют погрузить зрителя в атмосферу нового проекта – аудиопроменада «Гражданин С», действие в котором происходит между 90-ми годами XX века и нашими днями. Чтобы побывать на концерте, не нужно выходить из дома. Трансляция пройдет в группе «Космоса» в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы стать зрителем спектакля-аудиопроменада, достаточно будет подключиться к чат-боту в Telegram, надеть наушники и отправиться в путешествие по улицам Тюмени в компании невидимого собеседника, который просит называть его просто Человек.

– Собеседник расскажет о своей жизни, которая переплетается с событиями 1990-х и 2000-х годов, произошедшими в городе и стране. Всю информацию о концерте можно найти на сайте, – сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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