2020-06-07T10:04:53+03:00
Общество

Жителям Тюмени рассказали, как можно вывести пятна от травы на одежде

Помогут химсоставы или народные средства
Руслан Савинов
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Жителям Тюмени рассказали, как можно вывести пятна от травы на одеждеЖителям Тюмени рассказали, как можно вывести пятна от травы на одеждеФото: pixabay.com
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Летом во время прогулок, поездок на дачу или в лес часто на одежде остаются пятна от травы. Особенно это актуально для детей и подростков, которые во время игр падают, присаживаются на колени. Вывести зеленые пятна с ткани – достаточно сложная задача.

– Для приведения одежды в порядок вы можете пойти тремя путями: сдать ее в химчистку, купить спецсредства от пятен или прибегнуть к народным способам, – рассказала менеджер одной из городских химчисток.

Первый способ самый надежный, но долгий и дорогостоящий. За пару штанов, джинсов вы отдадите от 300 до 500 рублей, при этом с вещью придется расстаться на пару суток. Чуть дешевле купить пятновыводитель, стоимость в районе 200 – 300 рублей. Однако здесь велик риск испортить ткань при неправильном применении. Использовать средства нужно очень аккуратно, четко следуя инструкции, после одежду необходимо хорошенько выстирать.

И третий, один из самых дешевых и относительно безопасных способов, – народные методы. Для выведения пятен от травы хозяйки используют нашатырь – 1 ч. л., уксус – 1 ст. л. или поваренную соль – 1 ст. л., любое из этих средств смешать со стаканом теплой воды и нанести на пятно. Можно оставить замачиваться на час или 40 минут. Дальше просто постирать вещь. 100% чистоты никто не гарантирует. Но если нужно быстро и дешево, стоит попробовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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