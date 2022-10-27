В Тюмени выхаживают прожившего четыре года в лесах мужчину. Фото: Скриншот с видео

Кажется, в Тюмени может произойти счастливая история исцеления! Дело в том, что в местный центр помощи «Милосердие» некоторое время назад привезли мужчину, который был крайне истощен. Оказалось, что он четыре года прожил в тайге. Как ему удалось выжить, может быть, он сам расскажет позже. Пока же «Комсомолке» лишь частично известна история мужчины, который родился в рубашке, судьба его крайне занимательна.

Александр Шаров вырос в Казахстане. В 90-х годах трудился строителем, попутно путешествуя по тайге. Когда удавалось выйти из леса, снимал деньги и снова туда возвращался. Ехать к родителям он не собирался – работы тогда не было никакой. Позже бригада строителей распалась, начались проблемы с деньгами.

– Мужчина устроился охранником в государственное учреждение неподалеку от Тюмени. Там он отработал год, после чего его уволили. Со старым паспортом и без прописки Александр не мог устроиться на нормальную работу. Пришлось снова уйти в лес, на этот раз к хантам, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» сотрудники центра помощи «Милосердие».

Это они оказались в тех местах в то время, когда Александр там жил уже четыре года. Его доставили в областную столицу в тяжелом состоянии – буквально кожа да кости.

– У него обнаружили терминальный гидронефроз левой почки 4-й стадии, это хроническая мочекаменная болезнь. Проявил себя и ряд других болезней. Также у Александра была выраженная кахексия – крайнее истощение организма, – отметили в центре.

Сотрудники до сих пор не верят, что со столь серьезными болячками проживший такое продолжительное время в лесу мужчина начинает поправляться. Он уже потихоньку передвигается, пока с помощью специальных костылей, и благодарит всех причастных к его чудесному возвращению к жизни: без добрых людей он сам бы не справился.