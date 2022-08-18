Где поставить прививку от коронавируса в Тюмени в 2022 году. Фото: департамент здравоохранения.

В Тюмени перед новым учебным годом и в завершение сезона отпусков запустили масштабную прививочную кампанию: горожан готовы вакцинировать от коронавируса. На сегодня привить удалось уже больше 337 тысяч жителей, причем не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах: в торговых центрах, школах, спортзалах.

Сейчас привиться предлагают «Спутником V». Рассказываем, где можно поставить вакцину от коронавируса в Тюмени в 2022 году.

Вакцинация в поликлинике

Фото: департамент здравоохранения

Чтобы привиться в медучреждении, нужно обратиться к терапевту или записаться в регистратуре. Также сделать это можно по телефону 122.

Кроме того, запись открыта:

- на портале госуслуг в личном кабинете «Мое здоровье»;

- на единой горячей линии Тюменской области по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией и вакцинацией: 8-800-234-35-22;

- в кол-центрах поликлиник, телефоны которых размещены на сайтах учреждений.

После оформления документов в поликлинике врач осматривает пациента и с помощью электронной очереди направляет в процедурную.

Мобильные пункты вакцинации

По-прежнему работают пункты вакцинации в торговых центрах и больницах. Так, привиться от коронавируса тюменцы могут ежедневно после обеда в ТРЦ «Кристалл» и «Гудвин», в будни – в «Зеленом береге» и «Сити Молле». Работают пункты вакцинации в ОКБ № 1, перинатальном центре и «Медицинском городе». Актуальное расписание публикуют на сайте takzdorovo-to.

График работы пунктов размещен на сайте

– В соответствии с письмом Министерства здравоохранения, в настоящий момент ревакцинация может проводиться первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (это «Спутник V»), так как состав первого компонента и вакцины «Спутник Лайт» идентичен. Вакцина «ГамКовидВак» имеется в наличии во всех поликлиниках города, – прокомментировала руководитель Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алина Сунгатуллина.

Ищем вакцину

Найти ближайший пункт вакцинации от коронавируса можно с помощью онлайн-карт. Сервисы «2ГИС» и «Яндекс.Карты» по запросу «Вакцинация от COVID-19» предлагают список адресов.

Фото: департамент здравоохранения

Важно

По словам главного внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Владимира Чуланова, проходить ревакцинацию нужно каждые полгода, а жителям старше 60 лет стоит ставить обе дозы препарата – так у них сформируется более высокий иммунитет.

– В настоящее время, с учетом роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, особенно важно пройти вакцинацию и ревакцинацию, – призывают в Министерстве здравоохранения РФ.