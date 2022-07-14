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14 июля 2022 8:31

Тюменские пенсионерки на свои деньги построили будки для бездомных собак, но местные жители против

Уже несколько лет во дворе дома на Верхнетарманской живет семья собак
Александра Васягина
Тюменские пенсионерки на свои деньги построили будки для бездомных собак, но местные жители против. Фото - Васягина Александра.

Тюменские пенсионерки на свои деньги построили будки для бездомных собак, но местные жители против. Фото - Васягина Александра.

В ЖК «Новый Мыс 2.0» возле одного из домов несколько лет живут уличные собаки. Они уже прошли через приют: проверены и чипированы. Подкармливают собак местные пенсионерки, на зиму даже соорудили для животных будки. Но недавно выяснилось — некоторые жильцы собакам во дворе не рады. Дошло даже до угроз об отстреле. «Комсомольская Правда — Тюмень» встретилась с пенсионерками, которые пытаются спасти этих животных.

Возле Верхнетарманской, 1 обитают четыре собаки: к людям подходят редко, в нынешнюю жару вообще не появляются на глаза — прячутся в теньке. У каждого пса желтая бирка — это значит, что специалисты «Леспаркхоза» их стерилизовали, вакцинировали и проверили на агрессивность. Только после этого животных в Тюмени возвращают на место отлова — когда уверены в их безопасности для людей.

Местные подкармливают собак, постоянно следят за животными три волонтера — женщины-пенсионерки. В прошлом году на свои деньги они соорудили три будки. Поставили неподалеку от двора, на городской территории. Ради этого убрали заросли, выкинули оттуда мусор. Но будки не понравились некоторым жителям и тюменским службам.

— Если газовики просто попросили немного передвинуть, чтобы им будки не мешали, то дорожники хотели просто выкинуть. Мы, к счастью, успели забрать. Все-таки сами строили, потратили время и силы, — рассказала Ирина Маракова.

Так выглядели будки, которые соорудили пенсионерки. Сейчас место заросло травой // Фото: Ирина Маракова.

Так выглядели будки, которые соорудили пенсионерки. Сейчас место заросло травой // Фото: Ирина Маракова.

Одна из жительниц район даже написала обращение в управу и управляющую компанию. Женщина потребовала немедленно отвезти животных в приют и снести будки. Правда на тот момент их уже не было — волонтеры сами забирают будки на лето.

«На территории стоянки вблизи дома, в кустарниках, размещены самовольно возведенные ни с кем не согласованные будки, в которых проживает от 5 до 10 собак. Они проявляют немотивированную агрессию, также имеется факт создания опасности для дорожного движения», — указано в обращении. Его женщина опубликовала в чате дома.

Вместе с этим жительница пожаловалась, что собаки громко гоняют чаек по двору и агрессивно реагируют на людей, проходящих мимо их будок. После этого в чате даже заговорили об отстреле собак.

Каждой собаке пенсионерки дали имя. Это — Красавчик . Фото - Васягина Александра.

Каждой собаке пенсионерки дали имя. Это — Красавчик . Фото - Васягина Александра.

Сами волонтеры рассказывают: собаки живут в районе уже четыре года, за это время не было жалоб на нападения и агрессию. Даже кормить собак пенсионерки выходят поздно вечером, чтобы не мешать прохожим, а после этого убирают весь мусор. Добавляют: шумят обычно животные из частного сектора неподалеку.

— Возле нашего дома есть парковка, которой по назначению пользуются единицы — жильцы паркуются с другой стороны. Все приезжают сюда, чтобы помыть или отремонтировать машину, пожарить шашлыки, справить нужду в кусты. Приезжают и жарят здесь шашлыки, дрифтуют. Но почему-то мешают жильцам только эти собаки, — рассказывает Ирина.

Собаки во время нашей встречи с волонтерами действительно вышли только один раз — когда завидели знакомых женщин. Знают — этим можно доверять, эти накормят. Самый смелый среди собак Красавчик, как его окрестили волонтеры. Он осторожно подходит и спокойно реагирует, если его гладить. Остальные собаки отступают, стоит сделать шаг в их сторону.

Ирина вместе с другими волонтерами хочет добиться от администрации официального разрешения на установку будок. Территория, считают они, удобная: в отдалении от детской площадки, на расстоянии от тротуара, к тому же не используется — она полностью заросла.

Территория возле парковки уже много лет состоит из зарослей. Волонтеры готовы сами ее облагородить // Google Maps

Территория возле парковки уже много лет состоит из зарослей. Волонтеры готовы сами ее облагородить // Google Maps

— Мы будки обшивали и делали непрезентабельными, чтобы их не украли. Хотя это не остановило людей. Как-то зимой в -26 градусов ночью у нас вывезли будку. Мы даже приколачивали поддоны, чтобы украсть было невозможно — украли. Но если получим официальное разрешение, конечно, сделаем красивые будки, облагородим территорию. Тоже на свои деньги — разве что найдутся люди, которые захотят присоединиться, — пояснила другой волонтер, Алла.

Весной одну из будок кто-то сначала опрокинул в канаву — волонтеры думают, это было предупреждением. Потом один из домиков вообще исчез. Волонтеры уже отправили обращение к депутату — надеются, это поможет.

— Город их чипирует, стерилизует, вакцинирует и выпускает обратно. А дальше животным как быть? Вот мы и помогаем им выжить. Нам часто говорят: «вот вы с вашими собаками…». А это и ваши собаки тоже, это общегородское достояние, — считает Алла.

В Тюменской области сегодня работают четыре муниципальных приюта. Отлавливают животных по заявкам от жителей. После многочисленных тестирований собак делят на агрессивных и неагрессивных. Агрессивные навсегда остаются в приюте.

По информации профильного департамента, с каждым годом в службу поступает все меньше заявок, укусов от бездомных собак тоже становится меньше. Специалисты подчеркивают: это доказывает, что система эффективна.

«Комсомольская Правда — Тюмень» рассказывала, как неравнодушные горожане помогают брошенным собакам.

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