Тюменские пенсионерки на свои деньги построили будки для бездомных собак, но местные жители против. Фото - Васягина Александра.

В ЖК «Новый Мыс 2.0» возле одного из домов несколько лет живут уличные собаки. Они уже прошли через приют: проверены и чипированы. Подкармливают собак местные пенсионерки, на зиму даже соорудили для животных будки. Но недавно выяснилось — некоторые жильцы собакам во дворе не рады. Дошло даже до угроз об отстреле. «Комсомольская Правда — Тюмень» встретилась с пенсионерками, которые пытаются спасти этих животных.

Возле Верхнетарманской, 1 обитают четыре собаки: к людям подходят редко, в нынешнюю жару вообще не появляются на глаза — прячутся в теньке. У каждого пса желтая бирка — это значит, что специалисты «Леспаркхоза» их стерилизовали, вакцинировали и проверили на агрессивность. Только после этого животных в Тюмени возвращают на место отлова — когда уверены в их безопасности для людей.

Местные подкармливают собак, постоянно следят за животными три волонтера — женщины-пенсионерки. В прошлом году на свои деньги они соорудили три будки. Поставили неподалеку от двора, на городской территории. Ради этого убрали заросли, выкинули оттуда мусор. Но будки не понравились некоторым жителям и тюменским службам.

— Если газовики просто попросили немного передвинуть, чтобы им будки не мешали, то дорожники хотели просто выкинуть. Мы, к счастью, успели забрать. Все-таки сами строили, потратили время и силы, — рассказала Ирина Маракова.

Так выглядели будки, которые соорудили пенсионерки. Сейчас место заросло травой // Фото: Ирина Маракова.

Одна из жительниц район даже написала обращение в управу и управляющую компанию. Женщина потребовала немедленно отвезти животных в приют и снести будки. Правда на тот момент их уже не было — волонтеры сами забирают будки на лето.

«На территории стоянки вблизи дома, в кустарниках, размещены самовольно возведенные ни с кем не согласованные будки, в которых проживает от 5 до 10 собак. Они проявляют немотивированную агрессию, также имеется факт создания опасности для дорожного движения», — указано в обращении. Его женщина опубликовала в чате дома.

Вместе с этим жительница пожаловалась, что собаки громко гоняют чаек по двору и агрессивно реагируют на людей, проходящих мимо их будок. После этого в чате даже заговорили об отстреле собак.

Каждой собаке пенсионерки дали имя. Это — Красавчик . Фото - Васягина Александра.

Сами волонтеры рассказывают: собаки живут в районе уже четыре года, за это время не было жалоб на нападения и агрессию. Даже кормить собак пенсионерки выходят поздно вечером, чтобы не мешать прохожим, а после этого убирают весь мусор. Добавляют: шумят обычно животные из частного сектора неподалеку.

— Возле нашего дома есть парковка, которой по назначению пользуются единицы — жильцы паркуются с другой стороны. Все приезжают сюда, чтобы помыть или отремонтировать машину, пожарить шашлыки, справить нужду в кусты. Приезжают и жарят здесь шашлыки, дрифтуют. Но почему-то мешают жильцам только эти собаки, — рассказывает Ирина.

Собаки во время нашей встречи с волонтерами действительно вышли только один раз — когда завидели знакомых женщин. Знают — этим можно доверять, эти накормят. Самый смелый среди собак Красавчик, как его окрестили волонтеры. Он осторожно подходит и спокойно реагирует, если его гладить. Остальные собаки отступают, стоит сделать шаг в их сторону.

Ирина вместе с другими волонтерами хочет добиться от администрации официального разрешения на установку будок. Территория, считают они, удобная: в отдалении от детской площадки, на расстоянии от тротуара, к тому же не используется — она полностью заросла.

Территория возле парковки уже много лет состоит из зарослей. Волонтеры готовы сами ее облагородить // Google Maps

— Мы будки обшивали и делали непрезентабельными, чтобы их не украли. Хотя это не остановило людей. Как-то зимой в -26 градусов ночью у нас вывезли будку. Мы даже приколачивали поддоны, чтобы украсть было невозможно — украли. Но если получим официальное разрешение, конечно, сделаем красивые будки, облагородим территорию. Тоже на свои деньги — разве что найдутся люди, которые захотят присоединиться, — пояснила другой волонтер, Алла.

Весной одну из будок кто-то сначала опрокинул в канаву — волонтеры думают, это было предупреждением. Потом один из домиков вообще исчез. Волонтеры уже отправили обращение к депутату — надеются, это поможет.

— Город их чипирует, стерилизует, вакцинирует и выпускает обратно. А дальше животным как быть? Вот мы и помогаем им выжить. Нам часто говорят: «вот вы с вашими собаками…». А это и ваши собаки тоже, это общегородское достояние, — считает Алла.

В Тюменской области сегодня работают четыре муниципальных приюта. Отлавливают животных по заявкам от жителей. После многочисленных тестирований собак делят на агрессивных и неагрессивных. Агрессивные навсегда остаются в приюте.

По информации профильного департамента, с каждым годом в службу поступает все меньше заявок, укусов от бездомных собак тоже становится меньше. Специалисты подчеркивают: это доказывает, что система эффективна.

«Комсомольская Правда — Тюмень» рассказывала, как неравнодушные горожане помогают брошенным собакам.