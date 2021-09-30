В Тюмени девочка разговаривала и рисовала портрет врача во время операции на мозге. Фото - Федеральный центр нейрохирургии (г. Тюмень).

В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени впервые провели уникальную операцию, редкую не только в России, но и в мире. Дело в том, что во время хирургического вмешательства 16-летняя Тамара Айшханова из Улан-Удэ не только разговаривала, но и рисовала портрет врача. После операции она призналась: страшно не было совсем.

Фото - Федеральный центр нейрохирургии (г. Тюмень).

Приступы у нее начались в два года. Сначала были несильными и нечастыми, но, после того как Тамара переболела коронавирусом, стали агрессивнее: случались до 30 раз в сутки. Из-за распространения эпилептогенного очага на соседние зоны мозга приступ начинался с панической атаки, страхов, после чего разворачивался в большой двигательный приступ.

Фото - Федеральный центр нейрохирургии (г. Тюмень).

По словам главного врача медицинского учреждения Альберта Суфианова, пациентка поступила с серьезной патологией головного мозга и сильными приступами эпилепсии. Обследование показало большую опухоль в зоне мозга, где располагаются отвечающие за речевую и моторную функции центры. Именно поэтому специалисты решили оперировать Тамару в сознании. Причем по новой технологии – используя специальный экзоскоп и 3D-очки, чтобы объемно видеть очаг в стереоскопическом изображении.

Фото - Федеральный центр нейрохирургии (г. Тюмень).

Как только операция по удалению опухоли началась, с девочкой стали разговаривать логопед и нейропсихолог. Лист бумаги и карандаш ей дали, когда оперирующий хирург дошел до зоны, отвечающей за движение. На набросок и разговор с профессором у нее ушло около десяти минут.

Всё это время в палате юную пациентку ждала мама Наташа. Женщина призналась корреспонденту «Комсомолки», что очень переживала.

– Понимала, что 14 лет мучений должны когда-то закончиться для дочери, для нашей семьи. Ей уже не помогали самые сильные препараты. Мы обращались в Израиль, в столичные клиники, но оперировать нас согласились только в Тюмени, – рассказала Наталья.

Фото - Федеральный центр нейрохирургии (г. Тюмень).

После операции дочка успокоила маму, что ей не было страшно, а журналистам рассказала, как пришла идея рисовать во время проведения сложнейшей операции: «Ко мне подошел врач и спросил, есть ли у меня увлечение. Я сказала, что хорошо рисую. Тогда доктор предложил мне что-то нарисовать во время операции, и я согласилась».

– Операции в сознании, как правило, мы проводим только взрослым. Тут случай серьезный. Удаление опухоли в момент, когда девочка разговаривала и рисовала, – это минимальность риска не задеть в головном мозге участки, отвечающие за речь и движение. Рука пациентки двигалась, а значит, оперирующий врач всё делал правильно, – сообщил заведующий детским отделением Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Юрий Якимов.

Фото - Федеральный центр нейрохирургии (г. Тюмень).

Сейчас приступы у девочки прекратились, но врачи и в дальнейшем будут наблюдать за ее здоровьем. А портрет, нарисованный Тамарой во время операции, занял видное место на рабочем столе главного врача центра Альберта Суфианова. Хирург признается: для него этот набросок – большая ценность.