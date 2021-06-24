Тюменские медицинские учреждения успешно прошли испытание пандемией. Скриншот из видео.

Пандемия коронавируса, начавшаяся в конце 2019 года в Китае и затем охватившая весь мир, бросила вызов привычным подходам к управлению персоналом во всех организациях, но особенно в медицинских. Тюменская область, принявшая на своей территории борт с российскими гражданами из Уханя, одной из первых столкнулась с новым вирусом и выработала механизмы работы в условиях выявления заболеваемости COVID-19 и позже, лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

Новые вызовы

О том, какие слабые и сильные стороны в системе оказания медицинской помощи выявила пандемия и какие новые тренды сформировала, рассказали участники экспертной встречи, прошедшей в формате онлайн на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном».

Как отметила заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова, первая и основная проблема, с которой столкнулась региональная медицина, – недостаточность коечного фонда, а также необходимого оснащения, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких.

– Требовалось нарастить коечный фонд с точной расчетной потребностью, которую определил федеральный центр. Обеспечить подведение кислорода. Первая волна коронавируса дала нам первые уроки. За период с апреля по июнь было развернуто 1 138 коек. Все службы слаженно отработали и достаточно успешно справилась с первой волной пандемии, – отметила спикер.

По ее словам, в августе 2020 года, когда эпидемическая ситуация стабилизировалась, в регионе возобновилась плановая работа медицинских организаций. Начался прием пациентов в штатном режиме работы, восстановилась деятельность первичного звена поликлиник по проведению диспансеризации взрослого и детского населения, возобновилось оказание медицинской помощи узкими специалистами, а также госпитализация в условиях круглосуточного и дневного стационаров.

– Уже в первой декаде сентября 2020 года динамика распространения ОРВИ и пневмоний, в том числе вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, усугубилась, повысилась степень тяжести наблюдаемых пациентов, количество регистрируемых случаев COVID-19 возросло в 1,5 – 2 раза, и нами была продолжена работа по развертыванию дополнительного коечного фонда, – рассказала Татьяна Новикова.

Областным департаментом здравоохранения был оперативно подготовлен коечный фонд инфекционных госпиталей, в том числе на площадях, ранее не приспособленных для оказания медицинской помощи пациентам с легочной патологией, требующей проведения интенсивной терапии, в количестве 2 519 коек, всего было подготовлено 3 683 специализированные койки.

– Также были расширены диагностические возможности медицинских организаций: развернута сеть диагностических ПЦР-лабораторий, в территориальную программу включены новые организации, оснащенные ПЦР-оборудованием. Сегодня эту деятельность осуществляет 21 лаборатория, в том числе 7 частных, – пояснила Татьяна Новикова.

По ее словам, с 19 февраля 2021 года в регионе вновь возобновилось оказание первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в амбулаторных, стационарных условиях и условиях дневного стационара в плановой форме, в том числе проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения.

Постпандемийная медицина

С февраля 2021 года постепенно начали снимать ограничения и поликлиники региона. Так, по словам главного врача городской поликлиники № 17 в Тюмени Татьяны Клещевниковой, уже четвертый месяц учреждение в полном объеме оказывает медицинскую помощь. Сейчас персонал максимально ориентирован на оказание профилактической помощи: на диспансеризацию, профилактические осмотры, скрининговые исследования.

– Активно ведется ванкцинопрофилактика. Приглашаем в поликлинику, а также выезжаем на предприятия, к организованному населению. Различные акции проводятся в торговых центрах, садовых обществах. Профилактическая работа ведется обширно, – отметила главный врач.

По ее словам, вернулось в прежний режим медицинское обслуживание группы пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Они также приглашаются на прием в поликлинику. С ними составляется план ведения диспансеризации, если требуется, вносятся коррективы в лечение. Данная группа находится на особом контроле.

Смотреть видеосюжет Испытание пандемией: как коронавирус изменил систему здравоохранения Тюменской области.

– Остаются группы пациентов, которым мы продолжаем оказывать медицинскую помощь на дому. Это паллиативные пациенты, маломобильные пациенты, одиноко проживающие граждане. Плюс оказывается неотложная помощь как в поликлинике, так и на дому, – подчеркнула Татьяна Клещевникова.

Телемедицина

Пандемия с введением режима самоизоляции позволила и внедрить два основных подхода в оказании медицинской помощи, которые уже напрашивались для введения, но не находили широкого применения. Это телемедицинское консультирование и дистанционное сопровождение.

– Телемедицинское консультирование прочно занимает нишу плановой медицинской помощи, когда пациент уже наблюдается у врача по поводу хронического заболевания, принимает назначенные препараты и есть необходимость оценить результаты обследований и в случае необходимости скорректировать назначенное лечение, – отметил заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области по вопросам информатизации Алексей Немков.

По его словам, данный механизм активно применялся в период ограничительных мероприятий как вынужденная мера, но сейчас приобрел четкие очертания, определены целевая аудитория и алгоритм телемедицинского консультирования, что особенно актуально для отдаленных территорий.

Вакцинироваться или нет?

По словам пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александры Малыгиной, если в начале пандемии тюменцев прежде всего интересовала сама природа вируса и возможные способы заражения, то сейчас всё больше жителей региона задумываются о вакцинации. И тут возникают разные мнения, стоит или не стоит делать прививку.

– Вакцинация 60 – 70% населения – это способ создать в обществе популяционный иммунитет. Все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны. Лучше всего привиться тем препаратом, который есть в доступе. Если у вас есть хронические заболевания или иные особенности здоровья, проконсультируйтесь с врачом по выбору вакцины. Если у вас ранее был COVID-19, то вам тоже следует вакцинироваться, – отметила Александра Малыгина.

Спикер напомнила, что в Тюменской области вакцинироваться можно как по записи через сайт госуслуг в поликлинике, так и в порядке живой очереди в общественных местах. Например, в торговых центрах есть специально выделенные комнаты, а в парках и скверах работают медицинские передвижные комплексы. При этом нет разницы, где человек поставит прививку. Вакцинация осуществляет по алгоритму, определенному Минздравом России.