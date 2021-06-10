«Пусть земля вам будет пухом»: в городке под Тюменью установили стелу, похожую на гроб

Коллаж: ИшимПереПодслушано

«Счастливого пути! А в рай или ад – решать каждому. И пусть земля будет вам пухом». Такой пост появился в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте». Дело в том, что на въезде в город Ишим, что в Тюменской области, установили новую ромбовидную стелу, больше похожую на гроб. Интересно, что сначала планировалось соорудить проект в виде волны, но концепт почему-то изменился.

Вот так выглядит стела. Фото: ИшимПереПодслушано

– Если по техзаданию это должно было стать волной, какого лешего гроб получился? – вопрошают жители Ишима.

Как рассказали в департаменте городского хозяйства администрации Ишима, проект стелы заранее согласовали с жителями. Правда, с трехмерной моделью арт-объекта появились небольшие расхождения. По словам директора департамента Сергея Перлова, модель – это «эскиз», а то, что появилось на въезде в город, – «реальный конструктив».

– Работа над объектом еще не завершена. Наверное, поэтому у людей возникли такие ассоциации, – отметил Сергей Перлов.

Когда работа будет закончена, стелу украсят надпись «Орденоносный город, основан в 1967 году» и золотой карась. Именно он украшает герб с 1785 года и символизирует изобилие рыбы в местных озерах.

А вот так будет выглядеть стела после окончания монтажа. Фото: ИшимПереПодслушано

Однако пока кипит работа над стелой, в телеграм-каналах и социальных сетях вовсю потешаются над новым «украшением».