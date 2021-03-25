«Ничё так гоняет!»: в Тюмени собака ехала за рулем автомобиля

В Тюмени собака ехала за рулем авто. Скриншот из видео.

В тюменских пабликах в социальных сетях распространяется видеозапись, на которой видно, как за рулем автомобиля едет… собака! Конечно, на педали газа и тормоза своими лапками она не нажимает, но ведёт машину вполне уверенно, и даже, кажется, рада своему навыку. Будет ли так рада хозяйка животного, когда за нее возьмутся правоохранительные органы?

«Тюменка усадила за руль собаку, а сама в это время снимала сторис. Хороший мальчик не спровоцировал ДТП, но вот к его хозяйке есть много вопросов, в том числе и не проходящих цензуру», – отмечает автор поста в телеграм-канале "Тюмень№1".

На видео не удалось разглядеть спидометр, но кажется, что машина едет со скоростью не менее 30-40 километров в час. В настоящее время корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень» ожидают комментарий пресс-службы управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

А в это время тюменцы отмечают: "Ничё так гоняет!" Однако в большинство своем они не поддерживают такой поступок жительницы Тюмени, ведь может случиться непоправимое.

Кстати, это не единственный подобный случай из областной столицы. Ранее местный фотограф опубликовал в своём Instagram видеоролик, на котором запечатлена маленькая львица по кличке Зара. По словам владельца, «котёнку» всего один месяц, и проживает она в Москве. На кадрах видно, как Зара «рулит» автомобилем своего хозяина на загородной трассе. Пользователи соцсетей с огромным восторгом посмотрели ролик и выразили своё восхищение «рычащему водителю». Известно, что после того, как девочка подрастёт, её отправят в крымский заповедник.