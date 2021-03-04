«Продают фильтры за 43 тысячи рублей». В Тюмени орудует банда лжекоммунальщиков

В Тюмени орудует банда лжекоммунальщиков. Скришот из видео.

Тюменцев призывают быть бдительными. Оказывается, в городе орудуют лжекоммунальщики. За большие деньги они предлагают установить фильтры, а пенсионерам обещают хорошую скидку.

По информации компании «Росводоканал Тюмень», о злоумышленниках им сообщили абоненты. Например, к пенсионеру Анатолию Бузанову в квартиру пришли две девушки, которые быстро показали «удостоверения» и приступили к «осмотру» труб водопровода. Они же и обрадовали пожилого человека, заявив, что трубы подходят для установки так «необходимых» фильтров

– Они рассказали, что по федеральной программе, рассчитанной на пять лет, в нашем районе будут менять трубы. Денег на всё не хватает, поэтому замена сетей будет проходить частями, а значит, вода в системе будет очень грязная, поэтому всем в обязательном порядке необходимо установить фильтры стоимостью 34 тысячи рублей. Для пенсионеров, и то не для всех, существует льгота. Если заключить договор сегодня, то фильтр обойдется в 24 тысячи рублей. Я им не поверил, вежливо выдворил и позвонил в водоканал, а потом и в полицию, – рассказал недоверчивый горожанин.

По словам сотрудников компании, пожилую чету Еланцевых неожиданные посетители так заговорили, что те пустили их на порог и даже подписали какой-то документ. Зинаида Еланцева теперь сокрушается и переживает.

Кстати, людей в синих куртках, которые предъявили удостоверения сотрудников водоканала, в соседнем подъезде встретила старшая по дому. «Обходчица» предлагала установить приборы учета за 43 тысячи рублей.

– По камерам мы увидели, что девушка с папкой ходила по подъездам несколько дней. Она уверенно шла к пенсионерам, предъявляла удостоверение, но, когда я попросила ее показать документ и сказала, что буду вызывать полицию, начала вести себя агрессивно. Остановить злоумышленницу, к сожалению, не удалось, но мы разместили запись с камер видеонаблюдения в социальных сетях, передали в полицию и надеемся, что мошенники будут найдены, – рассказала Александра Кузнецова.

«Росводоканал Тюмень» напоминает, что их сотрудники могут прийти в квартиры абонентов, если вы пригласили специалиста метрологии для поверки или установки счетчика, для регистрации приборов учета или для проверки качества воды. Если вы живете в частном доме и подали заявку в тюменский водоканал на отсутствие водоснабжения, то к вам может зайти слесарь аварийно-восстановительной бригады, чтобы проверить качество выполненных работ.

– Напоминаем тюменцам, что сотрудники водоканала никогда не ходят по домам и не предлагают каких-либо услуг. Наши специалисты приходят только по заявкам абонентов в согласованное заранее время. Без предупреждения может прийти только специалист инспекции водных ресурсов для проверки законности подключения к сетям водоснабжения. В таком случае он предъявит доверенность от организации. Его задача – сверить показания приборов учета и количество проживающих, – отметила коммерческий директор «Росводоканал Тюмень» Екатерина Шаркова.